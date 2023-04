Ein völlig betrunkener Mann hat am Mittwochvormittag Polizeibeamte in Überlingen angepöbelt. Nach einem Alkoholtest riefen die Polizisten sofort den Rettungsdienst.

Der 53-jährige Mann hatte am Mittwochvormittag Polizeibeamte in Überlingen während einer Verkehrskontrolle beleidigt. Die Beamten seien in der Lippertsreuter Straße gestanden, als der volltrunkene 53-Jährige plötzlich beleidigende Äußerungen von sich gab, so das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Mitteilung. Die Polizisten hätten den Mann daraufhin einem Atemalkoholtest unterzogen.

Erschreckend hoher Alkoholwert

Das überraschende Resultat: Der 53-Jährige wies einen Promillewert von 4,8 auf. Die Beamten alarmierten daraufhin den Rettungsdienst. Der 53-Jährige ließ sich daraufhin freiwillig zur Entgiftung in eine Klinik fahren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Auch in Friedrichhafen gab es Ärger mit Volltrunkenem

Nur wenige Stunden später hatte die Polizei auch in Friedrichshafen mit einem betrunkenen Mann zu tun. Der 51-Jährige war zunächst vor einem Lebensmittelgeschäft in der Adelheidstraße aufgefallen. Dort hatte er ein Fahrrad gestohlen und war davon geradelt. Kurze Zeit später pöbelte er dann im Geschäft mehrere Personen an - gleichzeitig missachtete er ein bestehendes Hausverbot.

Weit über drei Promille

Die alarmierte Polizei unterzog den 51-Jährigen ebenfalls einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von weit über drei Promille. Der Mann musste die Polizisten zu einer Blutprobe im Krankenhaus begleiten. Im Anschluss ging es für ihn dann in Polizeigewahrsam. Gegen den Betrunkenen leitete die Polizei Anzeigen wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und Trunkenheit im Verkehr ein.

Was passiert bei welchem Alkoholwert?

Laut der dem Internetportal drug.com, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betrieben wird, kann es bereits ab zwei Promille zu starken Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen kommen. Muskeln erschlaffen und der Betrunkene hat kaum noch Reaktionsvermögen. Ab drei Promille können Bewusstlosigkeit, eine schwache Atmung und Reflexlosigkeit eintreten. Steigt der Alkoholwert auf über vier Promille besteht bei erwachsenen Menschen aktue Lebensgefahr. Betroffene haben keine Kontrolle mehr über ihre Aussscheidungen, können in ein Koma fallen. Unter Umständen führt der Alkoholwert dann auch zu Atemstillstand und Tod.