Brutale Attacke in einer Hamburger Zahnarztpraxis am Freitagvormittag: Ein ehemaliger Patient sticht seinen Zahnarzt nieder.

Im Hamburger Stadtteil Bergedorf hat sich am Freitag eine brutale Messerattacke in einer Zahnarztpraxis ereignet. Laut der Polizei hat ein ehemaliger Patient (18) den 45-jährigen Mediziner mit mehreren Messerstichen potentiell lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Brutale Attacke mit Messer: 18-Jähriger sticht mehrfach auf Zahnarzt ein

Der 18-jährige Täter soll gegen 11:55 Uhr die Praxis seines ehemaligen Zahnarztes betreten haben. Zwischen dem Täter und dem Mediziner habe sich dann ein Streitgespräch entwickelt, so die Polizei weiter. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 18-Jährige dann plötzlich mehrfach auf sein Opfer eingestochen. Die Mitarbeiter der Praxis riefen daraufhin die Polizei - der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Der schwerstverletzte Zahnarzt musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden - auch der Täter wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Messerattacke in Hamburger Zahnarztpraxis: Praxis-Angestellte rettet sich durch Sprung aus dem Fenster

Eine Mitarbeiterin der Praxis musste ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau habe sich mit einem Sprung aus dem Fenster im ersten Obergeschoss in Sicherheit bringen müssen, heißt es seitens der Hamburger Polizei.Das Landekriminalamt Hamburg hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet mit der zuständigen Staatsanwaltschaft zusammen. Der Täter soll einem Haftrichter vorgeführt werden.