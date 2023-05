Trauriges Ende eines Aufenthaltes in einem Feriencamp in Brandenburg für Schülerinnen und Schüler aus Berlin. Die Gruppe musste das Camp nach rassistischen Drohungen und Beleidigungen vorzeitig verlassen. Die brandenburgische Polizei schützte die Abreise.

Eine Gruppe Schülerinnen und Schüler aus Berlin musste in der Nacht zum Sonntag ein Ferienlager am Frauensee in der brandenburgischen Gemeinde Heidesee überstürzt verlassen. Laut Polizei war es im Vorfeld zu rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen durch eine "unbekannte Person" während einer Geburtstagsfeier gekommen. Die Polizei sei gegen 0:30 Uhr zu dem Ferienlager gerufen worden. Noch in der Nacht habe man erste Zeugenbefragungen durchgeführt, meldete die Pressestelle der zuständigen Polizei weiter. Der Staatsschutz soll die Ermittlungen aufgenommen haben.

Täter wohl aus der Region Heidesee

Laut rbb24 habe eine Gruppe von Personen aus der Region an der Geburtstagsfeier teilgenommen. Aus der Gruppe heraus seien dann Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt und bedroht worden. Ein Lehrer habe dann noch in der Nacht die Eltern der Jugendlichen informiert, im Anschluss habe die Gruppe dann das Lager in Richtung Berlin verlassen. Laut rbb24 bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass die Abreise von Einsatzkräften begleitet worden sei. Medienberichten zufolge wollten sich die Schülerinnen und Schüler in dem Feriencamp auf eine Matheprüfung vorbereiten.