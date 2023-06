Wegen möglicher Metallteile rufen Aldi und Alnatura aktuell Lebensmittel zurück. Um diese Produkte geht es.

Aldi und Alnatura rufen derzeit zwei Lebensmittel zurück. In beiden Fällen könnten die betroffenen Produkte Metallteile enthalten, in beiden Fällen können die Waren gegen Erstattung des Kaufpreises in den Geschäften zurückgegeben werden.

Im einen Fall geht es um Maultaschen, die von der Firma Bürger hergestellt und von Aldi Süd vertrieben wurden. Der Hersteller Bürger GmbH & Co. KG, Ditzingen, ruft laut lebensmittelwarnung.de aktuell folgende Produkte zurück:

Bürger Bio-Maultaschen, 300g, MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Bürger Bio-Gemüsemaultaschen, 300g, MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Aldi Gut Bio-Schwäbische Maultaschen 300 g, MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Aldi Gut Bio-Gemüsemaultaschen 300 g, MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Bei den betroffenen Produkten könne nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich in der Ware vereinzelt kleine Metallteile befinden; diese wurden über den Rohstoff BioSpinat eingetragen. Wegen einer möglichen Verletzungsgefahr sollten die Produkte der betroffenen MHD´s nicht verzehrt werden.

Verkauft wurden die Maultaschen bei Aldi in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, und Rheinland-Pfalz.

Alnatura ruft Brotaufstrich zurück

Im anderen Fall geht es um das Produkt Alnatura Brotaufstrich Spinat-Walnuss mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 28.02.2024, 28.04.2024 und 28.05.2024.

Auch interessant für dich: Listerien und Metallteile

Edeka ruft gleich zwei Lebensmittel zurück

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass über den Spinat Metallfremdkörper in einzelne Gläser des Produkts gelangt sind. Alnatura bittet Kundinnen und Kunden, die das Produkt mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zu Hause haben, dieses nicht zu verzehren und zurückzubringen. Sie erhalten dafür Ersatz.

Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitunugen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber.