Auf einem Berliner Schulhof werden zwei Mädchen niedergestochen, eine der Grundschülerinnen schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch völlig offen.

Einen Tag nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen an einer Schule in Berlin-Neukölln gehen die Ermittler weiterhin den Hintergründen der Tat nach. Zudem richtet sich der Blick auf den Gesundheitszustand der beiden Grundschülerinnen - eine wurde gestern lebensgefährlich verletzt, die andere schwer. Bis heute morgen gab es mit Blick auf das in Lebensgefahr schwebende Mädchen noch keine Entwarnung.

38-Jähriger soll mit Messer auf Grundschülerinnen losgegangen sein

Die Tat ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Schulhof der Evangelischen Schule Neukölln an der Mainzer Straße. Die beiden Mädchen, sieben und acht Jahre alt, wurden dort laut Polizei mit einem Messer niedergestochen. Den mutmaßlichen Täter, einen 38-jährigen Mann, nahm die Polizei nahe dem Tatort fest. Auch das Messer wurde sichergestellt. Laut der Zeitung "B.Z." soll der Mann auf die Polizei gewartet haben.

