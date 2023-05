Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag ein Kleinflugzeug am Flughafen BER in Berlin mit Warnfarbe besprüht. Ein Security-Mitarbeiter drehte daraufhin den Spieß um.

Einer der herbeigeeilten Security-Mitarbeiter griff sich den mit Farbe gefüllten Feuerlöscher und besprühte einen der Aktivisten mit der orangen Farbe.

Auf Twitter teilte die Gruppe ein Video der Protest-Aktion und schrieben dazu: "Warnfarbe auf Privatjet. Komfort für manche, Todesurteil für andere - wir haben am Flughafen BER einen äußerst gefährlichen Gegenstand markiert." Weiter schreiben die Aktivisten, dass der exzessive Luxus der Superreichen auf Kosten der Mehrheit gehe. "'Wir sollten das keinen Tag länger hinnehmen."

Die Gruppe argumentiert, dass ein vierstündiger Privatflug so viel CO2 verursache, wie eine durchschnittliche Person im ganzen Jahr. "Das reichste Prozent schädigt das Klima stärker als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen."

Sportflugzeug statt Privatjet - User kritisieren Aktion

Bei vielen Usern auf Twitter kam die Aktion allerdings gar nicht gut an. Die einen witzelten sogar darüber, dass es sich bei dem Flugzeug keineswegs um einen Privatjet, sondern um einen Propeller-Oldtimer handle. "Nicht einmal den Unterschied zwischen einem Privatjet und einem kleinen Sportflugzeug könnt ihr erkennen!", schrieb einer.

Auch interessant für dich: Protest gegen Wissing

Aktivisten bespritzen Verkehrsministerium mit Farb-Wasser

"Also die Summen der Straftaten, die in dem Video dokumentiert sind, reichen hoffentlich für Haft!", schrieb gar ein anderer User. Und ein dritter meinte: "Glaubt Ihr, mit Aktionen auf 'Reiche' mehr Zuspruch aus der normalen Bevölkerung zu bekommen? Der Schuss geht gewaltig nach hinten los. Die meisten Menschen lehnen jede Form von mutwilliger Sachbeschädigung und Nötigung ab, egal gegen wen sie gerichtet ist."

Mit Protestaktionen Regierungen zum Handeln bewegen

Die Letzte Generation ist ein Bündnis von Klimaaktivisten in Deutschland und Österreich. Sie verfolgt das Ziel, durch Protestaktionen, wie sich auf Straßen festzukleben, Maßnahmen der deutschen und der österreichischen Bundesregierung gegen die Klimakrise zu erzwingen. Das Bündnis bildete sich 2021 aus Teilnehmern des Hungerstreiks der letzten Generation. Die Aktivisten wählten den Begriff "Letzte Generation", weil sie nach ihrer Ansicht der letzten Generation angehören, die noch in der Lage sei, „den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten“.