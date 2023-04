Am heutigen Montag wird die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der höchstmöglichen Auszeichnung, die es in Deutschland gibt, geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sie mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung auszeichnen. Vor ihr erhielten diese Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU).

Die Gegenzeichnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei erfolgt, teilte das Bundespräsidialamt am Sonntag mit. Scholz will an der Zeremonie im Schloss Bellevue teilnehmen.

Die drei am längsten amtierenden Kanzler

Über dem Großkreuz des Verdienstordens gibt es nur noch die Sonderstufe des Großkreuzes, die jeder Bundespräsident automatisch mit Amtsantritt erhält. Ansonsten wird sie nur ausländischen Staatsoberhäuptern verliehen. Adenauer, Kohl und Merkel sind die drei am längsten amtierenden Kanzler, Merkel von 2005 bis 2021.

Deutschland nach innen und nach außen würdig vertreten

SPD-Chefin Saskia Esken sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag), Merkels Antrieb seien "die tiefe Ernsthaftigkeit und das große Pflichtgefühl" gewesen. Damit habe sie Deutschland nach innen wie nach außen würdig vertreten und mit Augenmaß durch die vielen Krisen ihrer Amtszeit navigiert. "All die Anfeindungen, nicht selten gespeist aus Geringschätzung und Hass gegenüber starken Frauen, hat sie auf ihre uneitle Art an sich abperlen lassen."

Linke-Parteichef kritisiert Auszeichnung

Grünen-Chef Omid Nouripour sagte dem RND zu Merkel: "Man muss nicht mit ihrem gesamten Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen." Linke-Parteichef Martin Schirdewan stellte infrage, dass Orden noch zeitgemäß sind, und sagte: "Davon abgesehen, ist Merkels Bilanz zwiespältig und bedarf eher einer kritischen Aufarbeitung als einer Auszeichnung."

Auch Union kritisiert Ehrung

Kritik kam auch aus der Union. Der Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, der Historiker Andreas Rödder, nannte die Auszeichnung bereits am Freitag im "Tagesspiegel" einen Fehler. Der Bundespräsident schade damit der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit. Rödder kritisierte Merkels Russlandpolitik vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine als "größten außenpolitischen Fehler seit 1945".