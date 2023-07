Hitze und Gewitter erwartet

Deutschland steht mal wieder vor einem Extremwetter-Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze - sowie vor Stürmen und Gewittern.

Deutschland steht ein teils heißes und teils stürmisches Wochenende bevor. Tief Sandor lenkt feuchte und heiße Luft aus Südwesten zu uns, besonders in der Osthälfte und im Süden steigen die Temperaturen am Samstag auf deutlich über 30 Grad, wie Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag sagte. Auch im Allgäu sollen am Samstag die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken. Im Westen und Norden bleibe es dagegen etwas kühler, allerdings könnten sich dort teils schwere Gewitter bilden. Die Prognosen im Einzelnen:

Samstag

Am Samstag ziehen im Laufe des Tages in der Nordwesthälfte Schauer und Gewitter auf. Lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen mit Mengen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter und schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen, sagte Kernn. Südöstlich einer Linie zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg wird viel Sonne erwartet und es bleibt meist trocken. Dort steigen die Temperaturen laut DWD auf 30 bis 37 Grad, im Nordwesten und Westen auf 24 bis 29 Grad. Es weht ein mäßiger und teils stark böiger Wind aus Süd bis Südwest, in Gewitternähe kann es Sturm oder schwere Sturmböen geben.

Sonntag

"Am Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab, Sandor verlagert sich nach Skandinavien und aus Südwesten macht sich schwacher Hochdruckeinfluss bemerkbar", sagte die Meteorologin. Die Luft ist in weiten Teilen des Landes deutlich kühler. Lediglich im Südosten sind dem Wetterdienst zufolge noch 30 Grad möglich, dort kann es dann am Nachmittag auch noch einmal kräftige Schauer und Gewitter geben. Im Nordwesten Deutschlands weht teils stürmischer Südwestwind.

Montag

Am Montag zeigt sich der Himmel im Norden und Nordwesten wechselnd wolkig. Es kann Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad geben. In den übrigen Regionen ist es laut der Prognosen sonnig oder locker bewölkt. Am Nachmittag und Abend bilden sich im äußersten Süden und Südosten dickere Quellwolken und einzelne, teils kräftige Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad. Im Norden weht mäßiger, an der See mitunter frischer Südwest- bis Westwind. Sonst wird - von Gewitterböen abgesehen - schwacher Wind erwartet.