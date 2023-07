Es geht um eine mögliche Gruppenvergewaltigung. Die spanische Polizei hat in diesem Zusammenhang auf der Ferieninsel Mallorca einen weiteren Mann festgenommen, er ist mittlerweile der Sechste.

Wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung hat die spanische Polizei auf Mallorca einen sechsten Deutschen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Tathergang etwas anders, als zunächst in spanischen Medien dargestellt.

Der zuletzt festgenommene sechste Deutsche habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten später einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt.

Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe schließlich aus dem Zimmer fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert.

Ob der Mann, den die Frau anfangs kennengelernt hatte, bei der mutmaßlichen Vergewaltigung dabei war, blieb zunächst unklar. Jedenfalls gehörte er nicht zu den fünf Deutschen, die am Donnerstagmorgen gegen 3:40 Uhr im Hotel festgenommen worden waren.

Die spanische Zeitung "Ultima Hora" hatte unter Berufung auf Justizkreise berichtet, die etwa 20 Jahre alte Urlauberin sei mit dem gleichaltrigen Mann auf dessen Hotelzimmer gegangen. Als dort aber auch betrunkene Freunde ihrer neuen Bekanntschaft waren, habe sie gehen wollen, sei daran gehindert und von einigen der Männer vergewaltigt worden.

Woher in Deutschland die Festgenommenen und das Opfer stammen, ist noch unbekannt.