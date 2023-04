Dramatischer Vorfall in Frankfurt: Am Hauptbahnhof wurde eine arglose Frau von einer Angreiferin ins U-Bahn-Gleis gestoßen. Zeugen kamen zur Hilfe.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen (19. April 2023) am Frankfurter Hauptbahnhof. Wie die Polizei berichtete, wartete gegen 4:50 Uhr eine 41-jährige Frau in der C-Ebene des Hauptbahnhofs am U-Bahnsteig auf den Zug in Richtung Stadtmitte.

Plötzlich trat eine unbekannte Frau an sie heran und stieß sie unvermittelt auf die Gleise. Die 41-Jährige wurde bei dem Sturz ins Gleis an den Armen und Rippen verletzt. Trotzdem hatte sie noch Glück: Zeugen kamen sofort angelaufen und retteten sie aus dem Gleis, bevor eine U-Bahn einfuhr.

Die Angreiferin ergriff unerkannt die Flucht. Die Fahndung nach der Angreiferin läuft.

Angriff am Hauptbahnhof Frankfurt: Die Personenbeschreibung der Täterin

Weiblich

circa 30 bis 35 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

mitteleuropäische Erscheinung

kräftige bis dickliche Statur

kurze Haare

bekleidet mit grünem Pullover und schwarzer Jogginghose.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder der Täterin machen können, sollen sich an die Kripo Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755 51199 wenden.