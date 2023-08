Das Bundeskriminalamt hat am Mittwoch einen Mitarbeiter der Bundeswehr in Koblenz festgenommen. Er soll für den russischen Nachrichtendienst spioniert haben.

Wie die Bundesanwaltschaft berichtet, nahmen Beamte des Bundeskriminalamtes am Mittwoch einen Bundeswehrmitarbeiter in Koblenz fest. Außerdem durchsuchten sie seine Wohnung und seinen Arbeitsplatz. Thomas H. sei dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Bundeswehrmitarbeiter soll Informationen für russischen Nachrichtendienst übermittelt haben

Der Beschuldigte arbeitet beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Ab Mai 2023 soll er sich aus eigenem Antrieb heraus mehrfach an das Russische Generalkonsulat in Bonn und die Russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, dass er Informationen übermittelt hat, die er während seiner Arbeit erlangt hatte. Diese sollten an den russischen Nachrichtendienst weitergeleitet werden.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizisten führten den Verdächtigen am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vor. Der erließ einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.