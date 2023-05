Angesichts der hohen Inflation und gestiegener Energiekosten fragen sich viele deutsche Urlauberinnen und Urlauber, wo man im Jahr 2023 noch preiswert Urlaub machen kann. Das statistische Bundesamt hat nun eine "Rangliste" veröffentlicht.

Grundlage der Analyse waren demnach die Kosten für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in 27 europäischen Staaten im März 2023. "Unabhängig von der Anreise ist ein Urlaub in zehn Ländern teurer als bei uns, in 16 Staaten hingegen billiger", so der ADAC. Heißt: Kosten für Anreise wurden nicht berücksichtigt. Lediglich die Kosten für Gaststätten und Hoteldienstleistungen fließen in das Ergebnis ein. In der Auswertung landet Deutschland im Mittelfeld. Das teuerste Urlaubsland dürfte mit der Schweiz wohl die wenigsten überraschen.

Die Auswertung

Schweiz Island Dänemark Norwegen Finnland Irland Schweden Österreich Belgien Frankreich Deutschland Italien Slowenien Zypern Kroatien Spanien Polen Tschechien Griechenland Portugal Malta Ungarn Montenegro Rumänien Bulgarien Türkei Albanien

Schweiz 61% teurer als Deutschland

Das statistische Bundesamt hat jeweils die Differenz zum Preisniveau in Deutschland mit angegeben. Ganz an der Spitze steht die Schweiz. Hier liegt das Preisniveau demnach 61% über dem von Deutschland. Mit Österreich liegt ein weiterer direkter Nachbar über Deutschland. Hier ist ein Urlaub 15% als in Deutschland. Besonders beliebte Urlaubsländer wie Italien, Kroatien und Spanien liegen dagegen unter dem Niveau der Bundesrepublik.

Türkei 55% billiger

Besonders wenig für Hotel und Gastronomie zahlt man in der Türkei und Südosteuropa. Das preiswerteste Reiseland ist demnach Albanien: Der Urlaub ist hier um rund 56 Prozent billiger als in Deutschland. Kein Wunder das der Adriastaat auch für Deutsche immer beliebter wird. Auch die Türkei ist mit 55 Prozent ein günstiges Urlaubsziel.

