2023 wird sich auch bei den Führerscheinen etwas ändern. Die EU diskutiert jetzt über den ersten Entwurf einer neuen Führerscheinrichtlinie. Dabei geht es auch um eine regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Senioren ab 70. Was der ADAC davon hält und welche Änderungen dieses Jahr noch auf Autofahrer zukommen haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Dem Richtlinienentwurf zufolge sollen Senioren ab 70 künftig alle fünf Jahre auf ihre Fahrtauglichkeit geprüft werden. In einigen EU-Ländern ist das bereits gängige Praxis. Demnach müssen alle Mitgliedsstaaten die Führerscheine für fünf Jahre befristen, wenn der Besitzer 70 Jahre alt ist. So sollen Verkehrstauglichkeitsüberprüfungen oder Auffrischungskurse in allen Mitgliedstaaten leichter eingeführt werden. Wie diese Checks aussehen und ob diese Regelung auch in Deutschland umgesetzt wird ist noch unklar.

ADAC kritisiert Reform

Der ADAC steht dieser Führerscheinreform kritisch gegenüber. Der Anlass für solche Überprüfungen sollte sich nicht nur auf das Alter des Fahrers oder der Fahrerin beziehen. Nach Angaben des Verkehrsclubs sind Senioren im höheren Alter nicht automatisch schlechtere Autofahrer. Tatsächlich ist das Unfallrisiko älterer Fahrer nicht besonders hoch. Laut ADAC zeichnen sich gerade ältere Fahrer wegen ihrer jahrelangen Fahrpraxis durch einen vorausschauenden und situationsangepassten Fahrstil aus. Außerdem neigen sie seltener zu riskanten Fahrmanövern. Der ADAC hält es für sinnvoller, das jeder Autofahrer und -fahrerin regelmäßig ihre Fahrtauglichkeit selbstkritisch hinterfragt.

Weitere Änderungen

Neben der Fahrtauglichkeitsprüfung für Ältere sieht der Entwurf noch weitere Änderungen beim Führerschein vor. Besonders junge Fahranfänger könnten davon profitieren. Hier die weiteren Änderungen im Überblick.

EU-weite Anerkennung des Führerscheins ab 17

Auch der nächste Punkt im Richtlinienentwurf bezieht sich auf das Alter des Führerscheinbesitzers. In Deutschland können schon seit längerem Jugendliche mit 17 den Führerschein machen. Die Führerscheine sollen jetzt EU-weit anerkannt werden. Dazu gehört auch, das die Rahmenbedingungen für das begleitete Fahren ab 17 vereinheitlicht werden. Fahrten über die Landegrenzen wären dann auch für Führerscheinneulinge möglich. Die Probezeit gilt dann europaweit für zwei Jahre.

Mindestalter für LKW und Bus

Das Mindestalter für den LKW-Führerschein (Klasse C) liegt in Deutschland aktuell bei 21 Jahren. Den Bus-Führerschein (Klasse D) dürfen Menschen ab 24 erwerben. Der Richtlinienentwurf sieht jetzt eine Absenkung der Altersgrenze vor. Allerdings geht es hier nicht um eine generelle Absenkung. Vielmehr soll in Bereichen der öffentlichen Sicherheit, beispielsweise bei der Feuerwehr, die Möglichkeit geben die Altersgrenze herabzustufen. Bei LKWs soll künftig auch ein begleitetes Fahren ab 17 möglich sein.

Gewichtsgrenze bei Führerschein Klasse B

Die aktuelle Gewichtsgrenze bei der Führerscheinklasse B beträgt 3,5 Tonnen. Diese Grenze soll jetzt dem Richtlinienentwurf zufolge in Ausnahmefällen angehoben werden. Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden und bis 4.250 Kilo wiegend sollen künftig mit dem Führerschein der Klasse B gefahren werden dürfen. Dazu zählen beispielsweise Wohnmobile. Voraussetzung ist, dass der Fahrer den Führerschein Klasse B bereits seit zwei Jahren besitzt.

Digitaler Führerschein

Der vierte Richtlinienentwurf sieht auch eine Digitalisierung des Führerscheins vor. Bei Polizeikontrollen oder Autovermietungen soll so künftig der Führerschein über eine entsprechende App auf dem Handy nachgewiesen werden. Um den Führerschein künftig fälschungssicherer zu machen soll außerdem der heutige Chip durch einen QR-Code ersetzt werden.

Änderungen für Fahrschüler und -Prüflinge

Fahrschüler sollen künftig ihre theoretische und praktische Fahrprüfung auch in anderen Mitgliedstaaten in der EU absolvieren dürfen. Bisher war das nicht möglich. So sollen unter anderem sprachliche Barrieren überwindet werden. Dazu soll die Wohnsitzregelung geändert werden. So kann die Führerscheinprüfung auch in einem Land abgelehnt werden, dessen Staatsangehörigkeit der Prüfling besitzt.

Führerscheinentzug

Der Richtlinienentwurf sieht auch vor, dass der Entzug, die Einschränkung oder die Aussetzung von Führerscheinen von allen Mitgliedsstaaten der EU anerkannt werden. Diese Änderung ist laut ADAC ein richtiger Ansatz. Diese EU-weite Regelung kann Michael Nissen, Leiter Auslandsrecht beim ADAC, zufolge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. "Dass ein Fehlverhalten im Ausland auch im Wohnsitzstaat nicht mehr länger folgenlos bleiben soll, kann eine verkehrserzieherische Wirkung entfalten", so Nissen.