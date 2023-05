Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Schiffweiler (Saarland) erschossen worden. Ein 18-Jähriger soll den Teenager getötet haben.

Der 17-Jährige, der Tatverdächtige und ein Zeuge verbrachten nach Angaben der Polizei den Montagabend im Keller des 18-Jährigen in Schiffweiler, einer saarländischen Gemeinde im Landkreis Neunkirchen, rund 20 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken gelegen. Im Verlauf des Abends wurde aus noch ungeklärten Gründen ein Schuss abgegeben, der dem 17-Jährigen das Leben kostete, berichtet das Landespolizeipräsidium Saarland am frühen Dienstagmorgen.

Zeuge verständigt Polizei in Neunkirchen - Polizei rückt in Schiffweiler an

Der Zeuge lief nach Angaben der Polizei zunächst weg, verständigte aber kurze Zeit später gegen 19:30 Uhr die Polizei in Neunkirchen. "Unter Hinzuziehung starker Kräfte", wie es im Polizeibericht weiter heißt, rückten die Beamtinnen und Beamten schließlich vor Ort an. Dort trafen die Polizisten zunächst nur auf den Tatverdächtigen sowie ein Ehepaar, das ebenfalls in dem Anwesen wohnt.

Polizisten entdecken Leiche und mögliche Tatwaffe im Anwesen in Schiffweiler

Nachdem die Polizisten die Ermittlungen vor Ort aufgenommen hatten, fanden sie zunächst eine Waffe, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Kurze Zeit später entdeckten sie den leblosen 17-Jährigen, für den allerdings jede Hilfe zu spät kam.

Tatmotiv und Tatablauf sind noch völlig unklar

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 18-Jährige den Jugendlichen getötet haben könnte. Was das Motiv für die Tat ist und wie die Tat genau abgelaufen ist, ist noch völlig unklar.

18-Jähriger lässt sich widerstandslos festnehmen

Der 18-jährige Tatverdächtige ließ sich von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen widerstandslos festnehmen. Er soll zeitnah vor einen Haftrichter treten.

Das Dezernat für Straften gegen das Leben hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.