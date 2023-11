Ein Bus mit zahlreichen Schülern an Bord kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - acht Schüler werden verletzt. Die Ursache ist unklar.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Montagmorgen in Mittelfranken acht Schüler leicht verletzt worden. Der Bus kam aus bislang unklaren Gründen bei Cadolzburg im Landkreis Fürth nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Von den rund 50 Schülerinnen und Schülern in dem Bus erlitten acht leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vieler Schülerinnen und Schüler von Eltern abgeholt

Der 41 Jahre alte Busfahrer wurde ebenfalls auf mögliche Verletzungen untersucht und zum Unfallhergang vernommen. Ein Ersatzbus wurde zur Unfallstelle gebracht, doch ein Großteil der Schülerinnen und Schüler wurde nach Angaben des Sprechers von den Eltern abgeholt.

Unfallstelle gesperrt - Schulbus wird abgeschleppt

Der Bus war in Richtung Langenzenn unterwegs und hatte nach ersten Informationen der Polizei Schüler im Alter zwischen 11 und 18 Jahren an Bord, die er zu einer Realschule und einem Gymnasium bringen sollte. Die Unfallstelle wurde zunächst gesperrt. Der Bus war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und sollte am Nachmittag abgeschleppt werden.

Zehn Verletzte bei Unfall mit Schulbus in der vergangenen Woche

Vergangene Woche wurden bei einem Schulbus-Unfall bei Bad Waldsee in Baden-Württemberg zehn Personen verletzt - darunter gab es auch drei Schwerverletzte. Der Bus war von der Straße abekommen. An Bord des Busses befanden sich Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

