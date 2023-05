Wer am Brückentag mit Bus und Bahn zu Schule oder Arbeit muss, dürfte heute in vielen bayerischen Städten Probleme bekommen.

Warnstreiks für höhere Löhne haben am Freitag vielerorts den öffentlichen Nahverkehr in Bayern weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi kündigte Arbeitsniederlegungen an unter anderem bei den Verkehrsbetrieben in

München

Nürnberg

Regensburg

Fürth

Landshut

Schweinfurt

Bamberg

Bayreuth

Soweit sei alles gut angelaufen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Zudem seien am Brückentag weniger Pendler unterwegs.

Keine Verkehrsbeeinträchtigungen in Augsburg

Keinerlei Beeinträchtigungen gab es in Augsburg. Die Busse und Straßenbahnen verkehrten wie gewohnt, teilten die Stadtwerke am Morgen mit. Betroffen von den Streiks seien insbesondere die Werkstätten, nicht jedoch das Fahrpersonal. Es könne allerdings im Tagesverlauf zu geringfügigen Beeinträchtigungen kommen.

In Nürnberg und München fahren die U-Bahnen nicht

Verdi hatte zuvor angekündigt, so manche Verkehrsbetriebe könnten keine oder deutlich weniger Fahrten als üblich anbieten. So sind etwa in Nürnberg und München, den beiden größten Städten Bayerns, neben Bus und Tram auch die U-Bahnen betroffen. In München verkehrte ab 8.00 Uhr lediglich die U-Bahnlinie 6 im Zehn-Minuten-Takt, bei der Tram ging nach Angaben eines Sprechers der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG gar nichts, ebenso bei rund der Hälfte der Busse.