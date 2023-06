Musikgruppen, Tanzvorführungen und DJs, gepaart mit gutem Essen und bester Stimmung: Am 24. und 25. Juni 2023 feiert Günzburg wieder das traditionelle Guntiafest. Dabei verwandelt sich die Innenstadt in eine riesige Tanzfläche für Jung und Alt. Zwei Tage lang bietet sich den Günzburgerinnen und Günzburgern sowie Gästen aus nah und fern in den historischen Altstadtgässchen und auf den schönsten Plätzen Günzburgs eine einzigartige Atmosphäre. Das Stadtfest wird gemeinsam von der Stadt und den örtlichen Vereinen ausgerichtet.

Der traditionelle Festumzug mit zahlreichen Teilnehmenden gilt als Auftakt des Festwochenendes und startet am Samstag, 24. Juni, gegen 15.30 Uhr am Bgm.-Landmann-Platz. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig eröffnet das Guntiafest anschließend um 16 Uhr auf der Bühne am Marktplatz. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm: Es tanzen die Tanzschule Corazón und die Tanzabteilung des VfL Günzburg e. V. Am Abend sorgt die Band Angus Court mit selbst komponierten Songs im Bereich Rock und Pop für Stimmung auf dem Marktplatz.

Programm am Sonntag

Am Sonntag, 25. Juni, geht das Programm auf dem Marktplatz ab 11 Uhr weiter. Der Musikverein Wasserburg eröffnet mit dem Frühschoppenkonzert, bevor das Jugendstreichorchester inTONation e. V. übernimmt. Das Ahmet ATA Center und die Sportschule Sonner und Gürel bringen den Zuschauern den Kampfsport näher. Im Anschluss unterhalten unter anderem die Tanzschule Panorama, der VfR Jettingen und die Showtanzgruppe Victory mit tollen Tanzeinlagen. Der Musikverein Reisensburg schließt das Programm abends mit seiner Serenade.

Günzburger Innenstadt wird zur Freiluftbühne

Auch auf anderen Plätzen der Innenstadt ist einiges geboten. In der Hofgasse ist von Edelsteinwaschen über Geschicklichkeitsspiele bis hin zur Vorstellung der Imkerei für jeden etwas geboten, bevor am Samstagabend mit DJ-Partystimmung eingeheizt wird. Neben den Präsentationsflächen auf dem Marktplatz säumen Livemusik, Show-Acts und Verkaufsstände alle Teile der Altstadt. Im Museumshof laden die Altstadtfreunde Günzburg in ihr Café „Klein Wien“. Für Partystimmung auf dem Schloßplatz beim FC Günzburg sorgt ein DJ. Festivalfans kommen beim Rock-Biergarten, organisiert durch Rock City Günzburg e. V., am Stadtgraben mit Livebands auf ihre Kosten. Die Stadtkapelle Günzburg verwandelt den Dossenbergerhof in einen Biergarten mit musikalischen und kulinarischen Schmankerln und am Sonntagabend ist bei der Musikbar „On the Rocks“ in der Hofgasse für Livemusik gesorgt.

Abends ist Partystimmung auf dem Marktplatz (4) angesagt. Viele örtliche Vereine vervollständigen mit ihren Darbietungen das Programm. Julia Ehrlich/Stadt Günzburg

Bunter Spaß für Kinder und Familien

Aus dem Schloßplatz, der Hofgasse und dem Bgm.-Landmann-Platz wird tagsüber ein wahres Kinderparadies: Bei Aktionen wie Glücksrad, Kinderschminken, Spielen aller Art und Bastelangeboten ist für Langeweile keine Zeit. Das BRK Günzburg mit der Vorstellung der Rettungshundestaffel, ein Infostand des Tierschutzvereins Günzburg, eine Kindereisenbahn auf dem Bgm.-Landmann-Platz und Ponyreiten auf der Wiese im Stadtgraben runden das Programm ab. Am Sonntag, 25. Juni, präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr der Kreisjugendring und zahlreiche Jugendverbände auf dem Lannion-Platz mit Aktionen rund um das Ehrenamt.

Von deftig bis süß: Auch kulinarisch hat das Guntiafest einiges zu bieten. Das Angebot reicht von einem vielfältigen Mittagstisch über Grillspezialitäten bis hin zu Crêpes und Süßwaren. Zur großen Kuchenauswahl reichen die örtlichen Vereine fair gehandelten Kaffee, wodurch die Stadt den Fairtrade-Gedanken unterstützen möchte.

„Ein traditionelles Fest, auf das wir uns alle freuen!“

Das Guntiafest fand erstmals im Jahr 1977 zum 1900-jährigen Gründungsjubiläum Günzburgs statt. Seither präsentieren sich die örtlichen Vereine mit ihren Angeboten immer am letzten Juniwochenende der breiten Öffentlichkeit. „Ein traditionelles Fest, auf das wir uns alle freuen! Lasst uns gemeinsam feiern, lachen und eine gute Zeit haben“, ruft OB Gerhard Jauernig alle Besucherinnen und Besucher auf. Das Guntiafest ist in der gesamten Region bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit. Der Oberbürgermeister bittet die Anwohnenden der Innenstadt um Verständnis für die durch das Fest zu erwartenden Einschränkungen.

Das vollständige Programm des Festwochenendes steht auf der städtischen Website unter www.guenzburg.de/kultur-feste/guntiafest/ zur Verfügung. Änderungen am Programm werden vorbehalten.