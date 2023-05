Weil er den Anblick seines nackten Nachbarn nicht ertragen konnte, hat ein Mann im oberbayerischen Siegsdorf bei Traunstein die Polizei gerufen.

Polizei stößt in Siegesdorf auf nackten Gärtner

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen völlig nackten Gärtner, der auf seinem Grundstück arbeitete, berichtet die Polizei am Dienstag. "Der einsichtige Gärtner kleidete sich noch vor den Augen der Beamten an", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Und weiter berichteten die Beamten zu der Aktion vom Pfingstmontag: "Der Mitteiler zeigte sich damit auch zufrieden, blieb ihm doch der aus seiner Sicht etwas zu freizügige Anblick seines Nachbarn ab sofort erspart."

Nackter Gärtner war sich seiner Außenwirkung nicht bewusst

Die Ermittler betonten in ihrer Mitteilung, dass der nackte Gärtner sich seiner Außenwirkung überhaupt nicht bewusst war, "wähnte er sich doch in seinem eigenen Garten ungeschützt vor fremden Einblicken."