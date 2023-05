Einen Mann, der bewusstlos im Lech trieb, haben Passanten am Sonntag in Augsburg entdeckt. Sie zogen den Mann an Land und reanimierten ihn.

Mehrere Passanten sahen den 51-Jährigen am Pfingstsonntag in Lechhausen beim Flößerpark im Wasser treiben, berichtet die Polizei. Zwei Passanten sprangen ins Wasser und zogen den 51-Jährigen an Land. Sie und ein Notarzt, der zufällig vor Ort war, begannen sofort, den Mann zu reanimieren.

51-Jähriger befindet sich in einem kritischen Zustand

Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Augsburg. Weil der Mann keinen Ausweis bei sich hatte, war zunächst unklar, um wen es sich handelt. Mittlerweile konnte die Polizei aber dank eines Hinweises seine Identität klären. Der Mann befindet sich derzeit in einem kritischen Zustand.

Tragisches Unglück in NRW: Vater und Sohn sterben nach Bad im Rhein

Zu einem tragischen Unglück kam es am Pfingstsonntag in Nordrhein-Westfalen am Rhein. Dort gerieten zwei Kinder beim Baden in Not. Ihr Vater sprang hinterher, obwohl er nicht schwimmen konnte, hinterher, um die beiden zu retten. Während es das vierjährige Kind selbst wieder ans Ufer schaffte, mussten Rettungskräfte seinen siebenjährigen Bruder und seinen 36-jährigen Vater retten. Beide starben später im Krankenhaus.