Am Donnerstagvormittag ist es in Nürnberg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte die Höhe des Baggers unterschätzt, den er geladen hatte. Als er auf der Südwesttangente unterwegs war, blieb der Bagger an einer Brücke hängen.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 10:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gebersdorf und Schweinau. Der Lkw war Richtung Feucht unterwegs und befuhr die Südwesttangente, als der laut Medienberichten etwa 35 Tonnen schwere Bagger gegen die Brücke prallte.

Unfallstelle umfahren

Daraufhin rutschte der Bagger vom Anhänger und das Gespann kippte zur Seite. Am Bagger und an der Brücke entstand ein deutlicher Schaden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Derzeit ist die Autobahn wegen der Bergungs- und Räumungsarbeiten komplett gesperrt. Momentan staut sich an der Unfallstelle der Verkehr. Die Polizei rät, die Stelle weiträumig zu umfahren.