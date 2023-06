Ein 15-jähriger Jugendlicher wollte in München einem Mann helfen und wurde dann von diesem geschlagen und ins Gesicht gebissen.

Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Samstag an der SB-Haltestelle Herbertshausen ereignet. Wie die Bundespolizei berichtet, war der 15-Jährige gegen 20:30 Uhr mit einem Freund an der Haltestelle und beobachtete einen noch unbekannten und betrunkenen Mann, der sich nach dem Aussteigen aus der Bahn mehrfach übergeben musste. Hilfsbereit fragte der Jugendlichen ihn daraufhin nach seinem Befinden.

Mann greift Jugendlichen an S-Bahn-Halt in München unvermittelt an

Statt einer Antwort schlug der Betrunkene dem 15-jährigen Jungen daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Nachdem der Jugendliche zu Boden gegangen war, warf sich der Mann auf den 15-Jährigen und biss ihm in die Schläfe. Nach der Tat flüchtete der Täter. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt. Laut Polizei erlitt er eine Kopfprellung, ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma und Hautabschürfungen.

Körperverletzung an S-Bahn-Haltestelle Herbertshausen: So wird der Täter beschrieben

Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann handeln. Er ist etwa 1,85 Meter groß, trägt blonde bis braune, kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem blau-weißen Hemd und einer Lederhose. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 089/5155500 melden.