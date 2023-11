Das Feuer in der Asylbewerber-Unterkunft in Selb am Freitag wurde gelegt. Sieben Menschen wurden bei dem Brand verletzt.

Nach dem Brand einer Asylbewerberunterkunft in Selb (Landkreis Wunsiedel) in der Nacht zum Samstag hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten den Verdacht auf Brandstiftung bestätigt. Als tatverdächtig gilt ein 35-jähriger Russe. Der Mann befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Sieben Menschen bei Feuer in Selber Asylunterkunft verletzt

Bei dem Feuer wurden in Selb sieben Menschen verletzt. Der Brand hatte sich im Keller des Hauses ausgebreitet und das Gebäude unbewohnbar gemacht. Bei der Untersuchung des Gebäudes ergab sich der Verdacht der Brandstiftung. Diesen habe ein Experte des Bayerischen Landeskriminalamtes dann bestätigt, so die zuständige Polizei.

Keine Hinweise auf ausländerfeindlichen Hintergrund

Die Ermittlungen zu dem Feuer dauern nach wie vor an. Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv lägen nicht vor, heißt es von der Polizei weiter. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt offen in alle Richtungen.