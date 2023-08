Ein unbekannter Täter hat bei einem Einbruch in ein Lottogeschäft Briefmarken im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch in das Lottogeschäft in der Nacht von Montag auf Dienstag im oberfränkischen Bayreuth. Der Täter verschaffte sich Zugang zu dem Geschäft in der Friedrichstraße im Zeitraum von Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen um 3 Uhr.

Bayreuth: Einbrecher bricht Tresor auf

In dem Lottogeschäfts selbst knackte der Einbrecher dann einen Tresor und nahm eine größere Menge Briefmarken mit, so die Polizei in einer Mitteilung. Nach der Tat gelang es dem Täter unerkannt zu fliehen.

Kripo Bayreuth bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit im Bereich der Kreuzung Friedrichstraße und Wittelsbacherring verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bei der Kripo melden. Diese ist unter der Telefonnummer 0921/506-0 erreichbar.