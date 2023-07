Ein Bundeswehr-Soldat ist am Dienstag auf einem Gebirgsmarsch bewusstlos zusammengebrochen. Die Bergwacht musste ihn vom Hochstaufen retten.

Wie die Bundeswehr gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur (dpa) berichtete war der 23-Jährige im Dienst und bei der Ausbildung, als er gesundheitliche Probleme bekam. Laut Bayerischem Roten Kreuz, brach er mittags rund 100 Höhenmeter unterhalb des Reichenhaller Hauses auf dem Hochstaufen-Jagersteig zusammen und brauchte notärztliche Hilfe. Derzeit ist sein Zustand laut Bundeswehr stabil.

Nebel erschwert Rettung von Soldaten am Hochstaufen-Jagersteig in Bad Reichenhall

Den 23-Jährigen vom Berg zu holen, war für die Retter nicht leicht. Weil Nebel aufzog, flog der Hubschrauber "Christoph 14" den Notarzt und sechs Bergretter zu einem Platz oberhalb des Reichenhaller Hauses. Die Retter stiegen von dort zum Patienten ab und kümmerten sich um ihn. Anschließend brachten sie ihn seilgesichert im Luftrettungssack 15 Höhenmeter bergab zu einer Stelle, an die der Rettungshubschrauber besser herankam.

Sanitäter holt Notarzt und Patient mit Winde an Bord von Rettungshubschrauber

Die Pilotin nutzte eine Lücke in den Wolken, um die Stelle anzufliegen. Anschließend brachte ein Notfallsanitäter, der auf der Kufe des Rettungshubschraubers stand, Notarzt und Patient mit Hilfe der Winde an Bord. Anschließend flogen sie den 23-Jährige in die Kreisklinik Bad Reichenhall.

Der Hochstaufen ist der Hausberg von Bad Reichenhall

Der Hochstaufen ist ein 1.771 Meter hoher Berg in den Chiemgauer Alpen und der Hausberg von Bad Reichenhall. Der markante Felsberg erhebt sich zwischen der Kreisstadt, Piding und Anger im Berchtesgadener Land (Oberbayern). Trotz seines markanten Erscheinungsbildes kann er technisch recht leicht über den Normalweg bestiegen werden. Wer jedoch über den markanten Steinernen Jäger auf den Gipfel will, sollte Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Erfahrung im Bergsteigen mitbringen. Vom Gipfel des Hochstaufen haben Wanderer einen guten Rundumblick vor allem zu den Berchtesgadener Alpen. Im Osten ist Salzburg zu erkennen.

Knapp unter dem höchsten Punkt steht auf der Südseite das Reichenhaller Haus. Die Unterkunftshütte des Deutschen Alpenvereins ist im Sommer bewirtschaftet. Sie ist die höchstgelegene Hütte der Chiemgauer Alpen.