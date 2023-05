Bereits am 7. Mai bestätigte das Landesamt für Umwelt (LfU) in Bayern einen Bären im Landkreis Traunstein. Das Tier war dort in eine Fotofalle getappt. Nun gibt es einen weiteren Nachweis aus dem Berchtesgadener Land.

Laut dem LfU hat eine Wildtierkamera den Braunbären am Montag, 8. Mai 2023 im westlichen Teil des Landkreises Berchtesgadener Land aufgenommen. Die Meldung darüber sei dann einen Tag später erfolgt. Mittlerweile hat das LfU diesen Nachweis auch bestätigt. Um welches Individuum es sich bei dem Bären im Landkreis Berchtesgadener Land genau handelt, konnte nicht festgestellt werden. Es ist also unklar, ob das Tier zuvor auch im Landkreis Traunstein unterwegs war.

LfU bittet um Vorsicht in der freien Natur

Die Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien über den Nachweis informiert worden, heißt es weiter. In Bayern gibt es derzeit zwar keine dauerhaft heimischen Braunbären, trotzdem bittet das LfU Nutztierhalter und die Bevölkerung um Einhaltung gewisser Verhaltensregeln in der Natur. Bei Aktivitäten in der freien Natur sollten z.B. Erholungssuchende aufmerksam und vorsichtig sein. Beispielsweise sollten keine Essensreste oder Müll zurückgelassen werden.

Mehrere Braunbären-Nachweise in Bayern - Auch im Allgäu gab es einen Nachweis

In Bayern sind seit 2019 insgesamt 21 Nachweise auf Bären bestätigt - diese sind auf der Homepage des LfU aufgelistet. Seit dem 19. April 2023 meldet das LfU mehrere Nachweise in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim. Darunter befindet sich auch ein DNA-Hinweis auf einen Braunbären - dieser sei an einem gerissenen Nutztier gefunden worden, heißt es auf der Homepage des LfU. Am 1. Oktober 2019 wurde die Losung eines Braunbären im Allgäu gefunden.

Tödliche Bärenattacke im Trentino - War es ein anderer Bär?

Die nächste bekannte Braunbären-Population befindet sich im Trentino. Dort kam es vor wenigen Wochen zu einem ersten Todesfall nach der Attacke auf einen jungen Jogger. Zunächst wurde angenommen, dass ein Braunbär-Weibchen für den Tod des Mannes verantwortlich ist. Ein Gutachten scheint dies nun aber zu widerlegen. Im Trentino sind mittlerweile über 100 Bären heimisch. Diese sind 1999 im Rahmen eines EU-Projektes wiederangesiedelt worden.