Ein Gewaltverbrechen in Sauerlach bei München beschäftigt weiter die Kripo. Dort tötete ein 22-Jähriger seine 19-jährige Freundin - und brachte sich dann selbst um. Viele Fragen sind jetzt offen.

Nach dem Tod einer jungen Frau in Sauerlach bei München rätseln die Ermittler weiter über die Hintergründe. Die 19-Jährige war am Samstag tot auf einem Feldweg gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten.

In der Nähe der Leiche fanden Polizeibeamte dann einen schwer verletzten 22-Jährigen. Er hatte die Einsatzkräfte alarmiert und angegeben, jemanden getötet zu haben, wie ein Polizeisprecher sagte. 45 Minuten dauerte es den Angaben zufolge, bis die Polizei die Beiden fand, bei der Suche war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der Anrufer sei schwer zu verstehen gewesen, wohl wegen seiner eigenen schweren Verletzungen.

Mann tötet Freundin und sich selbst - Motiv unklar

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit Wohnsitz im Landkreis Deggendorf sich selbst die schweren Verletzungen zugefügt hatte, um sich umzubringen. Das hatte er am Telefon auch so gesagt. Als Tatwaffe gilt ein Taschenmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge, das am Tatort gefunden wurde.

Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er aber noch am Samstagabend starb. Die Beteiligung eines Dritten schlossen die Ermittler aus.

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren der 22-Jährige und die 19-Jährige in einer Beziehung. Viele Fragen, unter anderem zum Motiv der Bluttat, sind aber weiter offen. Um die genauen Hintergründe der Tat zu ermitteln sowie den genauen Tatablauf zu rekonstruieren benötigt das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) der Münchner Polizei nun die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Auch interessant für dich: Schreckliche Tat

Vater (40) ersticht siebenjährige Tochter in Ulm und stellt sich

Kripo München bittet um Mithilfe

Die Frage der Ermittler lautet: Wer hat am Samstag, 27.05.2023 im Bereich Sauerlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 der Münchner Kripo, Telefon 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.