Lukas Dauser hat als erster deutscher Turner seit 16 Jahren WM-Gold gewonnen. Der 30 Jahre alte Unterhachinger siegte am Sonntag bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen am Barren. Zuvor letzter deutscher Weltmeister war Fabian Hambüchen 2007 am Reck gewesen.

