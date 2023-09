Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen. Der Junge war am Donnerstagabend mit "massiven Verletzungen" am Oberkörper in Pragsdorf gefunden worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags an einem Sechsjährigen. Der Junge war am Donnerstagabend mit "massiven Verletzungen" am Oberkörper in Pragsdorf gefunden worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.