Der Deutsche Buchpreis 2023 geht an Tonio Schachinger für seinen Roman "Echtzeitalter". Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt bekannt.

