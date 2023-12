Lassen Sie die Korken knallen und verabschieden Sie das alte Jahr mit einem stilvollen Abend. Mit den Tipps und Ideen von Möbel Inhofer wird Ihr Silvesterabend ein wahrer Genuss!

Mit Möbel Inhofer gelingt ein genussvoller Abschluss des Jahres

Nach den Weihnachtsfeiertagen steht schon das nächste Fest vor der Tür - Silvester. Eine Woche nach Heiligabend verabschieden wir das alte Jahr und begrüßen das Neue lautstark, feuchtfröhlich und mit den Hoffnungen auf Glück und Gesundheit. Bevor das neue Jahr beginnt, verbringen wir gerne die Zeit bis Mitternacht mit Familie und Freunden bei einem ausgiebigen Dinner. Ob traditionell mit Fondue oder Raclette, vielseitig mit einem Buffet oder elegant mit einem Mehrgänge-Menü - mit den Tipps und Ideen von Möbel Inhofer gestalten Sie ein unvergessliches Silvester-Dinner. Stellen Sie den Sekt kalt, kleiden Sie sich festlich und freuen Sie sich auf eine stilvolle Silvester-Party.

Was gehört zum Silvester-Dinner?

An Silvester geht es vor allem darum, das Ende des Jahres gemeinsam mit den Liebsten zu feiern und das neue Jahr willkommen zu heißen. Zu diesem Anlass genießen wir ein festliches Essen in guter Gesellschaft. Damit alles reibungslos verläuft, gibt es ein paar Dinge zu beachten und vorzubereiten. Mit unserer Checkliste sind Sie bestens vorbereitet.

Checkliste für ein gelungenes Silvester-Dinner

1. Speisen: Um die Zeit bis Mitternacht genussvoll zu überbrücken, sind ausgedehnte Dinner ideal. Einfach und klassisch sind hierfür Fondue, Raclette, ein Buffet oder ein Menü mit mehreren Gängen.

2. Getränke: bieten Sie zum Essen passenden Wein oder auch Bier an. Pünktlich zu Mitternacht sollte Sekt zum Anstoßen bereit stehen. Ebenfalls typisch für einen stimmungsvollen Silvesterabend sind fruchtige Bowlen. Wasser als Durstlöscher und Geschmacksneutralisator sollte ebenfalls reichlich vorhanden sein.

3. Ambiente: Kerzenlicht, gedämpfte Beleuchtung und indirekte Lichtquellen sorgen zusammen mit leiser Musik für eine elegante Kulisse. Mehr Partystimmung entsteht mit dekorativen Luftschlangen, bunten Lichtern und fröhlicher Partymusik. Ein festlich gedeckter Tisch darf an diesem Abend jedoch auf keinen Fall fehlen.

4. Das Outfit: Kleiden Sie sich festlich. Mit einer eleganten Abendgarderobe machen Sie alles richtig und setzen den passenden Rahmen für den Silvesterabend.

Am letzten Tag des Jahres gilt es, die Zeit bis Mitternacht kurzweilig zu gestalten, um dann das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Neben spaßigen Partyspielen zu später Stunde, Tänzen oder Karaoke verbringen wir die letzten Stunden des alten Jahres vor allem genussvoll mit Essen. Damit der kulinarische Teil des Abends nicht zu schnell vorbei ist, setzen viele an Silvester auf ein ausgedehntes Dinner mit kleinen Portionen und Häppchen. Kein Wunder also, dass sich vor allem Fondue oder Raclette als traditionelles Silvester-Essen durchgesetzt hat.

Silvester-Klassiker: Fondue

Beim klassischen Fondue gart man entweder klein geschnittenes Fleisch in heißem Öl oder taucht Brotstücke in flüssigen Käse. Jeder hat eine spezielle, extralange Fonduegabel zum Eintauchen der mundgerechten Stücke. Dazu gibt es verschiedene Soßen, Dips und Beilagen in Schälchen auf dem Tisch. Jeder kann sich nach Belieben bedienen.

Silvester-Klassiker: Raclette

Beim Raclette werden verschieden Zutaten mit einem speziellen Käse überbacken. Jeder hat sein eigenes Pfännchen, das in den Raclette-Ofen geschoben wird. Sobald der Käse geschmolzen ist, wird die individuell zusammengestellte Speise mit einem kleinen Holzschaber auf den eigenen Teller geschabt. Oftmals verfügt ein Raclette auch über eine Grillplatte für Fleisch, Fisch oder Brot.

Beide Silvester-Klassiker ermöglichen die Zubereitung kleiner Portionen nach individuellem Geschmack. Dadurch erstreckt sich das Dinner bequem über mehrere Stunden. Die Vorbereitungszeit bleibt überschaubar, was für den Gastgeber ein weiteres Plus darstellt. Anstatt den Abend in der Küche zu verbringen, ist es lediglich nötig, ausreichend Zutaten bereitzustellen, sodass die Gäste sich selbst bedienen können. Dies schafft Raum für unterhaltsame Gespräche und das Teilen von Neujahrsvorsätzen.

Tischdekoration für Silvester

Das Ende des Jahres wird angemessen gefeiert. Unabhängig von der Wahl des Silvester-Dinners werden der Tisch und das Esszimmer geschmückt. Eine festliche Gestaltung wird durch elegantes Porzellan, glänzende Gläser und passende Dekoration erzielt. Zu Silvester sind auch farbenfrohe Luftschlangen, glitzerndes Konfetti und Glückssymbole als Dekorelemente beliebt. Für ein gehobenes Ambiente können winterliche Pflanzen wie Christrosen, Amaryllis, Tannengrün oder kahle Zweige mit Winterbeeren in Verbindung mit passenden Kerzen gewählt werden.

Neben einer ansprechenden Tischdekoration prägen vor allem das Geschirr und die Gläser das Erscheinungsbild und tragen maßgeblich zur Atmosphäre bei. An jedem Platz sind Teller, Besteck und Gläser bereitgestellt. Für Fondue können spezielle Teller genutzt werden. Bei Raclette ist eine Ablage für die Pfännchen wichtig. Zu einem Buffet passen große Platzteller und für ein mehrgängiges Menü gibt es verschiedene Teller, Schalen und Bestecksets.

Mit welchem Dinner Sie auch immer Ihren Silvesterabend feiern – bei Möbel Inhofer finden Sie die passende Ausstattung. Kommen Sie gleich vorbei oder stöbern Sie online durch unsere Auswahl und gestalten Sie eine stilvolle Silvester-Party, die noch lange in Erinnerung bleibt.