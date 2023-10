Steiner Mode in der Zangmeisterstraße ist seit vielen Jahren ein etablierter Kleidungsshop in Memmingen. Emine und Hans Steiner beraten ihre Kunden mit Leidenschaft. Die Liebe zum Verkauf haben sie an ihre Tochter, Jacqueline Steiner, weitergegeben. Die junge Unternehmerin brachte im Juni 2023 ihre Laufbahn auf die Spitze und eröffnete ihr eigenes Optikgeschäft. Das Besondere? Der Shop ist ebenfalls in der Zangmeisterstraße 7 zu finden, integriert in das Modegeschäft der Eltern. Eine Treppe führt zu dem Reich aus Brillen und Linsen.

In ihren jungen Jahren hat Jacqueline Steiner schon einiges erlebt und ist viel herumgekommen. Erlangen, München, Kamerun und Nürnberg sind entscheidende Orte ihrer Karriere. Überall konnte sie sich neues Wissen aneignen, das sie nun an ihre Kunden in Memmingen weitergibt. Bei ihrem Laden hat die gelernte Augenoptikerin vor allem ein Motto beherzigt: Sehen und Wohlfühlen. Dieser Gedanke spielt sich auch in dem Namen des Geschäfts wieder „Optik Lounge Steiner“. Die Lounge steht dabei für einen entspannten Aufenthalt. Sie nehmen auf dem gemütlichen Sofa Platz, trinken in aller Ruhe einen Kaffee, während die junge Steiner passende Modelle für Sie heraussucht. Hier gibt es kein hektisches „Abfertigen“ der Kunden. Jacqueline Steiner nimmt sich für jeden Kunden die Zeit, die er benötigt. Denn Wünsche und Vorstellungen sind individuell und müssen in Ruhe analysiert werden.

Um herauszufinden, welche Sehstärke Sie haben, hilft der Sehtest, den Optik Lounge Steiner anbietet. Dabei können Sie sich für einen einfachen oder ausführlichen Test entscheiden. Letzterer beinhaltet sämtliche Funktionsprüfungen und Prismenmessungen. Mithilfe dieser Daten erkennt Jacqueline Steiner unter anderem Ihre Winkelfehlsichtigkeit und andere Problemstellen im Auge.Dann geht es auch schon an die entscheidende Frage: Brille oder Kontaktlinsen? Im Angebot hat Jacqueline Steiner natürlich beides. Bei den Linsen können Sie sich zwischen Tages-, Nacht- und Monatslinsen sowie weichen und festen Linsen entscheiden. Falls Ihre Wahl auf die Brille fällt, haben Sie eine große Auswahl zwischen verschiedenen Farben, Gestellen und Formen. „Bei mir gibt es einzigartige Modelle, die man sonst eher selten sieht“, erklärt Jacqueline Steiner. 0-8-15 finden Sie hier nicht. Für Kinder hat die junge Mutter eine eigene Ecke eingerichtet. Dort werden verschiedene Brillenmodelle für den Nachwuchs präsentiert. Falls die Entscheidung etwas länger dauert, können sich die Kleinen in der Spielecke des Optikgeschäfts austoben. „Ich bin selbst Mutter und weiß, dass Einkaufen für Kinder manchmal langweilig sein kann“, lacht Steiner.

Auch im Bereich Sonnenbrillen ist Optik Lounge Steiner gut aufgestellt. Frauen und Männer finden hier das perfekte Modell. Für die Kunden, die sich für zwei Brillen entscheiden, hat Jacqueline Steiner ein tolles Angebot: „Auf die Gläser der Zweitbrille gibt es 50 Prozent Rabatt!“ Für eine Gleitsichtbrille oder Gläser ab 800 Euro gibt es 100 Euro Rabatt, für eine Einstärkenbrille oder Gläser ab 350 Euro erhalten Sie 50 Euro Rabatt und eine Arbeitsplatzbrille oder Gläser ab 400 Euro ist 70 Euro günstiger.Jacqueline Steiner ruht sich nicht auf ihrem jetzigen Erfolg aus, sondern macht weiter. Aktuell absolviert sie ein berufsbegleitendes Studium zur Optometristin in Jena. Dort lernt sie alles über Augenkrankheiten und die gesundheitlichen Aspekte des Auges.

Wer sich von Optik Lounge Steiner überzeugen möchte, darf gerne vorbeikommen. Oder Sie sehen sich eine der Modenschauen an, die Steiner Mode in Zusammenarbeit mit Optik Lounge Steiner veranstalten. Die nächste findet am 7. Oktober um 14 Uhr im Zehntstadel in Steinheim statt. Werfen Sie einen Blick auf die stilvolle Kombination aus modischer Kleidung und einzigartigen Brillen.