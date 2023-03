Die dreifache Weltmeisterin von Planica, Katharina Althaus, ist ins Allgäu zurückgekehrt. Die erfolgreiche Skispringerin wurde in ihrem Heimatdorf Schöllang feierlich empfangen.

Begleitet von einer riesengroßen Deutschlandfahne, der Musikkapelle, in der sie selbst viele Jahre lang spielte, und dem Skinachwuchs fuhr die vierfache Medaillengewinnerin (3 x Gold und 1 x Bronze) der Nordischen Ski-WM in Planica, Katharina Althaus, am Sonntag in einer Kutsche in Schöllang vor.

Christian Bischoff

Nachdem sie ausgestiegen war, passierte Althaus erst einmal ein Spalier aus Langlaufskiern, das der Sportnachwuchs des Dorfes in die Höhe hielt. Anschließend gab es Geschenke an die Weltmeisterin, Ständchen der Musikkapelle und zahlreiche Autogramme und Selfies für die Fans. Vor Ort waren auch Althaus´Mutter, Vater und ihre beiden Brüder.

Mehr Fotos vom feierlichen Empfang in Schöllang gibt es bei allgaeuer-zeitung.de.