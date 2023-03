Am 25. Februar 2023 fand in Ludwigsburg die Deutsche Karate-Meisterschaft in der Leistungsklasse statt. Über 800 Karatekas aus ganz Deutschland traten in verschiedenen Disziplinen an, um den Titel des Deutschen Meisters zu erringen. Auch das Karate Dojo Durach-Weidach entsandte seine zwei besten Athleten.

Der Ausrichter Ludwigsburg stellte für den Wettkampf 6 Kampfflächen zur Verfügung. Laurenz Berner, frisch gebackener Bayerischer Meister und Mika Mathes, Bayerischer Vizemeiste nahmen in der Disziplin Kata am prestigeträchtigen Wettkampf teil. Beide wurden durch Trainer Manfred Krusch auf diese Meisterschaft sehr gut vorbereitet.

Spannendes Duell um Bronze

Mika Mathes, Bundeskaderathlet und Mitglied der Spitzensportfördergruppe der bayerischen Polizei, begann seinen Wettkampf mit der Kata Gojushihosho. Laut Pressebericht des Karate-Vereins Durach/Weidach wurde seine Leistung in der ersten Runde mit guten 24.0 Punkten bewertet. In der zweiten Runde konnte er sich mit der Kata Gojushihodai noch einmal steigern und bekam 24.4 Punkte. Im Halbfinale traf er auf den Vizemeister und den Bronzemedaillengewinner aus dem Vorjahr. Mit seiner Kata Unsu konnte er eine starke Leistung abrufen und sicherte sich den zweiten Platz im Halbfinale mit 25.2 Punkten. Das bedeutete, dass er nun um die Bronzemedaille kämpfen durfte. In einem spannenden Duell gegen einen Verbandskollegen aus Bayern Pattanasakoo Nawapon setzte er sich mit seiner Kata Sansai und 42.5 Punkten durch und sicherte sich souverän den dritten Platz und die Bronzemedaille.

Laurenz Berner scheidet im Viertelfinale aus

Auch Laurenz Berner trat in der Disziplin Kata Herren an. In der ersten Runde zeigte er seine Kata Kankusho und erhielt dafür 24.0 Punkte, damit belegte er in dieser Runde auch den ersten Platz. In der zweiten Runde waren allerdings die Kampfrichter nicht auf seiner Seite. Für seine Kata Gojushihosho, die er sehr stark und dynamisch vortrug bekam er nur 23.2 Punkte und schied somit im Viertelfinale aus. Als Bundeskaderathlet ein ernüchterndes Ende des Wettkampfes, was bei vielen Zuschauern und sogar Athleten nicht nachvollziehbar war. Es zeigt wie stark Athleten von der Meinung der Kampfrichter abhängig sind die sich selber auch nicht immer einer Meinung sind. Trotzdem war er und Trainer Manfred Krusch mit seiner Leistung sehr zufrieden.