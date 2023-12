Der FC Bayern soll heute - 2.12. - gegen Union Berlin spielen. Aber findet das Spiel Bayern München-Union Berlin statt im Wetterchaos von München? Nein, es wurde abgesagt. Hier aktuelle Infos.

Das Spiel FC Bayern-Union Berlin heute findet nicht statt. Es wurde abgesagt. Das teilte der Verein am Samstagmorgen mit. Grund ist das Wetter-Chaos in München. Bahnverkehr und ÖPNV in München sind derzeit lahmgelegt, ebenso der Flugverkehr.

Damit entgeht der 1. FC Union Berlin nach 16 Pflichtspielen ohne Sieg - vorerst - einer der schwersten Auswärtsaufgaben der Bundesliga. Am Samstag um 15.30 Uhr hätten die abstiegsgefährdeten Köpenicker bei Rekordmeister Bayern München antreten müssen. Nur drei Tage nach dem ernüchternden 1:1 in der Champions League bei Braga hatte Neu-Trainer Nenad Bjelica Veränderungen in seiner Startelf in Aussicht gestellt. Angreifer Sheraldo Becker und Verteidiger Danilho Doekhi hätten den Berlinern weiterhin verletzt gefehlt.

Beim FC Bayern hätten nach einer kurzen Pause beim Spiel gegen Kopenhagen Eric Maxim Choupo-Moting, Minjae Kim und Noussair Mazraoui laut Tuchel in den Kader zurückkehren sollen.

FC Bayern - Union Berlin fällt heute aus

Nun fällt das Spiel FC Bayern-Union Berlin aus. Viele Fans hatten sich angesichts der Wetterverhältnisse schon am Samstagmorgen in sozialen Netzwerken für eine solche Absage ausgesprochen. Und tatsächlich wäre es wohl schwer geworden, überhaupt in die Allianz Arena in München zu kommen.

Schnee und Eis sorgen nämlich im Süden Bayerns auf den Straßen, bei der Bahn und im Flugverkehr für Chaos. Viele Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Auch U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr.

Schneechaos: Bayern-Spiel gegen Union abgesagt

Wann das Bundesligaspiel FC Bayern - Union Berlin nachgeholt wird, ist aktuell noch unklar.