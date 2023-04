Fußball Kreisklasse Allgäu 1: Der BSC Wolfertschwenden hat zuhause mit 0:1 gegen den SV Egg an der Günz verloren. Das einzige Tor des Abends fiel in der Nachspielzeit.

In einer ausgeglichenen Partie sah es lange nach einem Unentschieden aus. Doch in der Nachspielzeit erzielte Anton Nadler mit einem Schuss in den Winkel doch noch den Siegtreffer für die Gäste. Torwart Philipp Schedel vom BSC hatte keine Abwehrchance.