Anspruchsvolle Gegner warten in der neuen Saison der Regionalliga auf den FC Memmingen. Im Auftaktspiel geht es gegen den Vize-Meister Würzburg. Die weiteren Gegner stehen auch schon in einem vorläufigen Spielplan fest.

Der Aufsteiger FC Memmingen startet am Samstag, den 22. Juli (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Vorjahres-Zweiten Würzburger Kickers in die Regionalliga Saison. Zum ersten Heimspiel kommt am Freitag, den 28. Juli (19 Uhr) der 1. FC Nürnberg II an den e-con ArenaPark im Memminger Stadion. Die U23 des "Club" belegte in der zurückliegenden Saison den vierten Tabellenplatz. Danach geht es für den FCM zum Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth.

Eröffnungsspiel am Donnerstag, den 20. Juli

Das Auftaktprogramm hat es also für die Memminger in sich, wie aus dem vorläufigen Spielplan hervorgeht. Bis zur Regionalliga-Tagung am 3. Juli sind noch zeitliche Verlegungen möglich. Das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten am Donnerstag, 20. Juli Bayreuth und der SV Schalding/Heining.

Erst im Frühjahr 2024 geht es gegen den FC Bayern

In den schwäbischen Duellen gegen den FC Augsburg II (29. August) und FV Illertissen (8. September) genießt der FCM in der Vorrunde Heimrecht. Das attraktive Heimspiel gegen den FC Bayern München II wird erst im kommenden Frühjahr in der Arena rollen (15. März). Der FC Memmingen wird bis Oktober seine Heimspiele zunächst wieder hauptsächlich Freitag abends austragen - allerdings künftig bereits um 19:00 Uhr, statt wie bisher um 19:30 Uhr. Im November und März wird an Samstagnachmittagen gespielt. Fünf Rückrundenspiele werden noch vor der Winterpause ausgetragen. Zu den Punktspielen gesellen sich - bei einem Weiterkommen des FCM (3. Runde - 15. August in Sonthofen) - noch Pokaltermine.

Neuigkeiten zu den Ticketpreisen

Demnächst wird der FCM über den Dauerkartenverkauf und die neuen Eintrittspreise informieren. Trotz des Wiederaufstiegs werden die Einzel-Eintrittspreise nicht erhöht, sondern modifiziert, familienfreundlicher und teilweise günstiger. Darüber hinaus werden VIP-Pässe inklusive Catering im neuen Multifunktionsgebäude e-con ArenaPark angeboten.

Der Spielplan im Überblick

Der vorläufige Regionalliga-Spielplan der FC Memmingen bis zur Winterpause:

Samstag, 22. Juli, 14 Uhr: Würzburger Kickers – FC Memmingen

Freitag, 28. Juli, 19 Uhr: FC Memmingen – 1. FC Nürnberg II

Freitag, 4. August, 19 Uhr: SpVgg Bayreuth – FC Memmingen

Freitag, 11. August, 19 Uhr: FC Memmingen – SV Schalding/Heining

Samstag, 19. August, 14 Uhr: DJK Vilzing – FC Memmingen

Freitag, 25. August, 19 Uhr: FC Memmingen – FC Schweinfurt 05

Dienstag, 29. August, 19 Uhr: FC Memmingen – FC Augsburg II

Freitag, 1. September, 19 Uhr: FC Bayern München II – FC Memmingen

Freitag, 8. September, 19 Uhr: FC Memmingen – FV Illertissen

Samstag, 16. September, 14 Uhr: TSV Aubstadt – FC Memmingen

Freitag, 22. September, 19 Uhr: FC Memmingen – SpVgg Ansbach

Freitag, 29. September, 19 Uhr: Viktoria Aschaffenburg – FC Memmingen

Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr: FC Memmingen – TSV Buchbach

Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr: SpVgg Greuther Fürth II – FC Memmingne

Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr: FC Memmingen – FC Eintracht Bamberg

Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr: SV Wacker Burghausen – FC Memmingen

Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr: FC Memmingen – Türkgücü München

R ü c k r u n d e

Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr: FC Memmingen – Würzburger Kickers

Samstag, 4. November, 14 Uhr: 1. FC Nürnberg – FC Memmingen

Samstag, 11. November, 14 Uhr: FC Memmingen – SpVgg Bayreuth

Samstag, 18. November, 14 Uhr: SV Schalding/Heining – FC Memmingen

Freitag, 25. November, 14 Uhr: FC Memmingen – DJK Vilzing

W i n t e r p a u s e

Fortsetzung am 2. März 2024