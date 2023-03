Geht es für Julian Nagelsmann schon bald in der Premier League weiter? Der gerade freigestellte Bayern-Coach wird bei den Spurs gehandelt, nachdem dort der Italiener Antonio Conte gehen musste.

Nach der Trennung von Antonio Conte beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur zählt laut Medienberichten der gerade beim FC Bayern freigestellte Julian Nagelsmann zu den Kandidaten auf den vakanten Posten.

Wie die "Daily Mail" berichtet, will Club-Chef Daniel Levy mit dem 35-Jährigen über eine mögliche Verfügbarkeit sprechen. Nagelsmann war gerade erst in München von Thomas Tuchel abgelöst worden, der lange Zeit bei den Spurs als neuer Coach gehandelt worden war.

Conte bezeichnet Spieler als "selbstsüchtig"

Der Londoner Club hatte die sofortige Trennung vom Italiener bekannt gegeben. Ein Schritt, der nach Contes Wutrede nach dem 3:3 beim Tabellenletzten FC Southampton eine Woche zuvor längst erwartet worden war. So hatte der frühere Meistertrainer des FC Chelsea seine Spieler als "selbstsüchtig" bezeichnet und warf ihnen vor, nicht unter Druck spielen zu können. Dies habe auch etwas mit der Geschichte des Clubs zu tun, der seit 1991 lediglich einmal den Ligapokal (2008) gewonnen hatte.

Co-Trainer übernimmt Job bis zum Ende der Saison

Bis zum Ende der Saison wird vorerst Contes Co-Trainer Cristian Stellini den Trainerjob übernehmen. Als Tabellenvierter kämpfen die Spurs noch um die Teilnahme an der Champions League. Neben Nagelsmann werden aber weitere prominente Namen gehandelt, insbesondere Mauricio Pochettino genießt bei Tottenham einen hervorragenden Ruf. Der Argentinier hatte den Club zwischen 2014 und 2019 trainiert und dabei unter anderem ins Champions-League-Finale geführt. Pochettino wäre derzeit sofort verfügbar.

Auch Glasner ein Kanditat?

Immer wieder wird aber auch der Name von Frankfurts Oliver Glasner genannt. Der Österreicher genießt nach dem Gewinn der Europa League im vergangenen Jahr einen hervorragenden Ruf, in der Champions-League-Vorrunde war es auch zum Aufeinandertreffen zwischen den Spurs und der Eintracht gekommen. Glasner besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2024 und hatte sich zuletzt sehr unzufrieden mit den Auftritten seiner Mannschaft gezeigt. Ein weiterer Kandidat in Tottenham soll auch Luis Enrique sein, der nach der enttäuschenden WM mit Spanien als Nationalcoach aufgehört hatte.

Für Club-Chef Levy gilt es aber auch, ein weiteres Problem zu lösen. Der Vertrag von Torjäger und Club-Ikone Hary Kane läuft 2024 aus. Der Stürmer wird mit Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern wird als möglicher neuer Club gehandelt.