DFB-Torwart? Löw mischt in Neuer-Debatte mit

Laut Jogi Löw kann Manuel Neuers „allerhöchstes Spielniveau“ auf Bundesebene nicht gänzlich ignoriert werden. Julian Nagelsmann werde über die Option nachdenken, den mehrfach ausgezeichneten Torhüter für den WM-Kader 2026 zurückzuholen. Das sagte der ehemalige Fußball-Bundestrainer gegenüber der Bild. Neuers Rückkehr-Debatte entflammte an der erneuten Verletzung des DFB-Nachfolgers Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

„Keine Entscheidung aus Nostalgie, sondern rein sportlich“

„Wenn Manuel Neuer weiterhin auf diesem allerhöchsten Niveau spielt, wie wir es zuletzt gesehen haben und seit vielen Jahren kennen, bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann das im Blick hat“, sagt Löw der Bild. Und erklärt: „Es darf keine Entscheidung aus Nostalgie sein, sondern rein sportlich entschieden werden. Da bin ich mir sicher, dass Julian darüber nachdenkt, Manuel zurückzuholen.“

Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg nimmt Bundestrainer Nagelsmann eine neutrale Position ein. Er zitiert den aktuellen Chef-Torwart, Oliver Baumann: „Es ist wenig ratsam, über alle möglichen Konstellationen zu sprechen, die eintreffen könnten.“ Aktuell sei ein Comeback Neuers beim DFB kein Thema. Nagelsmann habe auf der Torwartposition aber „viel erlebt“.

Dennoch sei der Bundestrainer Nagelsmann mit Neuer im Kontakt. Die beiden pflegen „einen guten Draht“. Wenn sich Marc-André ter Stegen nicht erholt, könnte Nagelsmann mit Blick auf die WM 2026 eine zuverlässige Nummer im Tor suchen. Oliver Baumann (35) klagte Anfang der Woche über Übelkeit, woraufhin Nagelsmann den Freiburger Torwart Noah Atubolu (23) anreisen ließ.

Löw hat Erfahrung mit dem Rückholen von Fußballlegenden

Löw ließ in seiner Zeit als Chef der Nationalelf selbst zwei pensionierte Hoffnungsträger auferstehen: Er nahm die Weltmeister Mats Hummels (36) und Thomas Müller (36) in den EM-Kader 2021 auf, nachdem er sie 2019 aussortiert hatte.

Thomas Müller ist im Spätsommer von München nach Kanada gezogen. Im Sommer gab die FC-Bayern-Legende seinen neuen Verein bekannt: den Wechsel zu Vancouver Whitecaps. Beim Flug nach Vancouver wird der Bayern-Legende aber klar: Er vermisst Manuel Neuer. „Es ist mein erster Flug ohne Manuel Neuer seit vielleicht 15 Jahren“, sagt Müller weiter und schmunzelt in seine Handykamera.

Neuer hält sich im Umkreis München auf Trab. Sein vor einem Jahr gegründeter Gasthof entpuppt sich als Sorgenkind und fordert viel Zuwendung. Erst beschwerten sich Gäste über die hohen Preise. Dann wurde vor drei Wochen bekannt, dass sein Forsthaus erneut saniert werden muss. Der Grund ist ein Wasserschaden.