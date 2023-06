In den beiden vergangenen Spielzeiten bestritt Janis Peter für Ehingen 54 Einsätze und erzielte dabei 22 Treffer. In der Jugend wurde er beim SSV Ulm 1846 ausgebildet.

In dieser Trainingswoche wurden zwei Probespieler gesichtet. In der kommenden Woche werden noch weitere Kandidaten für eine Position im zentralen Mittelfeld mittrainieren.

Testspiel am heutigen Freitagabend

Das erste Testspiel bestreitet der FC Memmingen am Freitagabend um 18:30 Uhr bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Hier sind alle Neuzugänge bereits spielberechtig. Auf dem Sportplatz in Breitenbrunn wird eine gute Kulisse erwartet, so wie beim letzten Freundschaftsspiel der Memminger dort. 2017 sahen 700 Zuschauer einen 13:0 Erfolg des FCM gegen eine VG-Auswahl. Dieses Mal tritt der frischgebackene Kreisklassist selbst an.

Neuzugang Peter kommt aus Rot an der Rot

Mit Janis Peter vom württembergischen Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd hat Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen den fünften Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 20-jährige ist ein weiteres Talent aus der Region, stammt aus Rot an der Rot und hat jetzt für zwei Jahre unterschrieben. „Wir wollten ihn schon vor einem Jahr nach Memmingen holen. Jetzt hat der Transfer mit der Unterstützung seiner Familie geklappt“, freut sich der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt über den flinken Neuzugang für die Außenbahn. 4