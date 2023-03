Die U19-Junioren des FC Memmingen sind nur ganz knapp am deutschen Hallenfußballtitel vorbeigeschrammt. Bei der Futsal-Endrunde in der Sportschule Duisburg-Wedau gab es in einem taktisch geprägten Finale eine knappe 0:1 Niederlage gegen den neuen Meister HSC Hannover.

Der einzige Patzer entschied zwei Minuten vor Schluss der 20-minütigen Spielzeit die Partie. Auch wenn die Enttäuschung im ersten Moment groß war, ist die deutsche Vizemeisterschaft der bislang größte Erfolg der Memminger Jugendarbeit. Samuel Barth vom FCM wurde zudem als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Das letzte Spiel der Zwei-Tage-Veranstaltung war auch das erste gewesen. In der Auftaktpartie hatten die Memminger gegen Hannover mit 2:3 ebenfalls nur knapp das Nachsehen. Mit einem deutlichen 9:0 Erfolg über den Südwest-Meister JSG Horrensen wurde das Halbfinale erreicht, wo die TuS Ergenzingen wartete. In der Neuauflage der süddeutschen Hallenmeisterschaft hatten dieses Mal die Allgäuer die Nase vorn und gewannen mit 7:3. Neben den A-Junioren wurden in Duisburg parallel auch die Futsal-Meisterschaften der B- und C-Junioren ausgetragen. Bei der U15 holte der TSV 1860 München den Titel, bei der U17 wurde die DJK Ingolstadt Vize-Meister. Insgesamt war es ein hervorragendes Abschneiden der bayerischen Vertreter.