"Für die Zuschauer war es ein interessantes Spiel“, konnte Bernd Maier, Trainer des FC Memmingen, einer vogelwilden Regionalliga-Partie noch etwas Positives abgewinnen. Die ersatzgeschwächten Allgäuer gingen im Kellerduell beim SV Wacker Burghausen mit 3:5 (1:3) leer aus und verharren weiter auf einem Relegationsplatz. Sportlich kostete der Dienstagabend Maier und seinen Kollegen Candy Decker einiges an Nerven: „Für einen Trainer war die erste Halbzeit zum Kopfschütteln. Durch die schnellen Gegentore wurde unser Plan komplett über den Haufen geworfen.“

Frühe Führung für Burghausen

Schon nach drei Minuten führten die Gastgeber. Im eigenen Ballbesitz drosch FCM-Torhüter Tobias Werdich den Ball nach vorn und läutete damit den ersten Vorstoß von Burghausen ein, den Felix Bachschmid mit dem 1:0 abschloss. In der elften Minute köpfte Jasper Miftaraj mit der zweiten Welle nach einem Eckball zum 2:0 ein. Nach dem Abstauber-Tor nach einem Konter durch Andrija Bosnjak zum 3:0 (39.) war die Messe eigentlich frühzeitig gelesen. Auch noch als Janis Peter mit einem Schuss aus der zweiten Reihe kurz vor Pausenpfiff das 1:3 gelang.

Mangelnde Stabilität in der Abwehr

Klar kam für den FCM die lange Ausfallliste mit Kranken und Verletzten gerade zu den beiden „englischen Wochen“ im Oktober zu Unzeit. Dazu die beiden für Burghausen gesperrten Nicolai Brugger und Lukas Gerlspeck. Kapitän Manuel Konrad und David Bauer versuchten es wieder. Aber Stabilität in der Abwehr sieht anders aus. Zumindest die Moral in der zweiten Hälfte stimmte, Zunächst brachte Pascal Maier die Memminger gleich nach der Pause auf 2:3 heran. Auch Micha Bareis hatte eine postwendende Antwort mit dem 3:4-Anschluss (70.) parat als eine Zeigerumdrehung zuvor Bachschmid Wacker-Treffer Nummer vier erzielte. Die Hoffnung auf einen Punkt erstickte Artur Andrejchyk mit dem 5:3 (87.). Burghausens Trainer Robert Berg zum Acht-Tore-Spektakel: „"Grundsätzlich ist es mir egal, wie wir die Punkte holen. Die Hauptsache ist, dass wir sie haben.“ Für die Memminger bleibt keine Zeit zum Wundenlecken: Am Freitag (19 Uhr) kommt der Tabellendritte Türkgücü München.