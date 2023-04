Mit einem deutlichen 4:0 (1:0)-Heimsieg über Landesliga-Schlusslicht TSV Hollenbach hat die U21-Mannschaft des FC Memmingen drei wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt geholt. Damit ist die junge Memminger Mannschaft nun schon seit drei Spielen ungeschlagen und holte sieben von neun möglichen Punkten – ohne dabei ein einziges Gegentor zu kassieren.

Trotz überlegenem Spiel dauerte es eine halbe Stunde, ehe Qazim Prushi das erste Ausrufezeichen setzten konnte. Beim ersten Versuch strich sein Schuss knapp am Pfosten vorbei, der nächste saß. Nach einer Flanke von Tiziano Mulas traf der Stürmer zum 1:0 (32.). Die insgesamt harmlosen Gäste traten erst kurz vor der Pause durch Jonas Ruisinger offensiv in Erscheinung. Das Bild nach der Pause war das gleiche: Memmingen blieb am Drücker, doch dauerte es bis zu 58. Minute bis Prushi erneut einnetzen konnte. Ein Doppelschlag durch Mulas (78./88.) sorgte schließlich für ein klares Ergebnis.

Pech für Kutay Yel

FCM-Trainer Besim Miroci zeigte sich zufrieden, dass der Matchplan aufging: "Wir sind geduldig geblieben, haben den Gegner beschäftigt und dann auch unsere Chancen genutzt. Nun haben wir eine bessere Ausgangsposition als noch vor dem Wiederauftakt. Aber es bleibt weiter ein harter Kampf". Pech hatte Kutay Yel, der umgeknickt ist und schon früh verletzt ausgewechselt werden musste.