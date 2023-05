Drei Neuzugänge beim FC Memmingen sind für die kommende Saison bereits fix – zwei Namen wurden jetzt bekanntgegeben. Vom Bayernliga-Kontrahenten FC Gundelfingen kommt Torhüter Dominik Dewein. Vom designierte Regionalliga-Absteiger TSV Rain wechselt Verteidiger Lukas Gerlspeck ins Allgäu.

Die Verträge mit den Neuverpflichtungen gelten sowohl für die Bayernliga als auch für die Regionalliga, wenn dem FCM der Wiederaufstieg gelingen sollte, teilt der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt mit.

Wunschkandidat von FCM Trainer

Der 23-jährige Dewein ist ein Wunschkandidat von FCM-Trainer Stephan Baierl. Schon als Juniorenspieler kam er in Gundelfingen in der ersten Mannschaft zum Einsatz und ist dort aktuell Stamm-Torhüter.

144 Regionalliga-Einsätze

Gerlspeck ist 24 Jahre alt und verlässt nach zwei Jahren Rain, auch weil der TSV dort in eine ungewisse Zukunft steuert. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors steht noch nicht fest, ob es nach dem Abstieg in der Bayernliga weitergeht. Ausgebildet im Leistungszentrum des FC Ingolstadt waren die Stationen dort in der Regionalliga-Mannschaft, der VfR Aalen und der FC Augsburg II. Gerlspeck kann 144 Regionalliga-Einsätze vorweisen.

Dritter Neuzugang noch unbekannt

Der dritte feststehende Neuzugang hat gebeten, mit der Veröffentlichung noch zu warten, bis er seinen bisherigen Verein über seinen Wechsel informiert hat. Das vorletzte Bayernliga-Auswärtsspiel des FC Memmingen beim FC Ingolstadt II ist vom kommenden Samstag auf Freitagabend (19 Uhr) vorverlegt worden. Die Begegnung wird im ESV-Stadion in Ingolstadt unter Flutlicht ausgetragen.