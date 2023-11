Holen die Bayern heuer das Triple? Am kommenden Sonntag (23. August 2020) kann der FC Bayern zum zweitem Mal in seiner Geschichte den perfekten Saisonabschluss schaffen und neben der Deutschen Meisterschaft, dem DFB-Pokal auch noch die UEFA Champions League gewinnen. Nach dem Gesamtsieg in Gruppe ? und teil spektakulären Siegen gegen Chealsea, den FC Barcelona und Olympic Lyon steht nur noch der französische Meister Paris Saint-Germain und dessen deutscher Trainer Thomas Tuchelt zwischen den Münchnern und dem Gewinn der Königsklasse. Während Fußballfans die Achtel-, Viertel- und Halbfinalpartien der Bayern in der Champions League nur über den Bezahlsender Sky, bzw. das Sportportal DAZN sehen konnten, gibt es das Finale nun auch endlich wieder im FreeTV zu sehen. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) wird die Partie am Sonntag live übertragen. Kommentiert wird die Begegnung aus dem Estádio da Luz in Lissabon von Béla Réthy. Moderiert wird die Begegnung ab 20:15 Uhr von Jochen Breyer und dem TV-Experten und ehemaligem Bayern-Spieler Sandro Wagner. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.