Bezirksliga Schwaben Süd: Beim Spiel zwischen dem TV Bad Grönenbach und dem TSV Ottobeuren gibt es keinen Sieger. Das Spiel endet 1:1 unentschieden.

Die Gäste gingen in der 63. Minute durch David Schäffler in Führung. Doch Felix Höret gllich die Partie in der 72. Minute aus.