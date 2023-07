Der TSV 1860 München testet am Sonntag, 9. Juli, seine Form beim FC Memmingen. Das Testspiel beginnt um 15 Uhr.

Der FC Memmingen rechnet mit über 4.000 Fußballfans

Die Sechziger lösen mit dem Gastspiel in Memmingen die Vereinbarung von Frühjahr 2020 ein. Weil das damalige Pokalspiel im Zuge des Corona-Lockdowns nicht ausgetragen werden konnte, hatte der FCM verzichtet. Der TSV 1860 München kam kampflos ins bayerische Finale und sicherte zu, sich entsprechend erkenntlich zu zeigen und zu einem späteren Zeitpunkt in Memmingen anzutreten.

Alle damals gekauften Karten der Fans haben nun für die Neuauflage volle Gültigkeit. Weil die meisten Karten nicht zurückgegeben wurden, half dies den Memmingern in der Corona-Krise finanziell – deshalb bezeichnet es der FC Memmingen als Solidaritätsspiel. Es gibt auch noch weitere Karten im freien Verkauf, so dass der Fußball-Club mit über 4.000 Zuschauern rechnet. Das Fassungsvermögen liegt bei 5.000 Fans.

TSV 1860 München ist mitten in der Vorbereitung

Der TSV 1860 München will in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf in Richtung 2. Bundesliga starten. Unter Trainer Maurizio Jacobacci gibt es einen größeren Umbruch. Personell ist mit Zu- und Abgängen einiges in Bewegung. Im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten befanden sich etliche Akteure im Probetraining. Gut möglich, dass Jacobacci auch bei der Partie in Memmingen einige Trainingsgäste unter die Lupe nimmt. Neu verpflichtet wurden bereits Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig), Marlon Frey (MSV Duisburg), Torhüter David Richter (Offenbacher Kickers), Julian Guttau (SC Freiburg), Christopher Lannert (Arminia Bielefeld), Lorenz Knöferl (Carl-Zeiss Jena), Manfred Starke (VfB Oldenburg) und Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth).

Für den FC Memmingen ist das Spiel gegen die Münchner Löwen praktisch schon die Generalprobe für die kommende Saison. Am Samstag, 15. Juli 2023, steht mit dem Pokalspiel in Sonthofen das erste Pflichtspiel an. Am Freitag, 21. Juli, geht die Regionalliga los. Memmingen spielt dann gleich gegen den Vizemeister Würzburger Kickers.

Das neue Multifunktionsgebäude des FC Memmingen öffnet seine Türen

Am Samstag vor dem Spiel gegen den TSV 1860 München ist die Truppe von Stephan Baierl beim "Brauhaus-Cup“ in Kempten im Einsatz. Hier wird sie aber mit einer Mischung aus dem Regionalliga- und U21-Kader auflaufen. Die für das 1860-Spiel vorgesehene "erste Elf“ wird hier weniger Einsatzzeit haben.

Die heimischen Fans können erstmals die Neuzugänge David Bauer, Lukas Gerlspeck (TSV Rain), Janis Peter (SSV Ehingen-Süd) und Bojan Tanev (TSV 1860 Rosenheim) unter die Lupe nehmen. Hinter Dominik Dewein (Bänderverletzung) steht noch ein Fragezeichen. "Ein achtbares Ergebnis und ein gutes Spiel gegen den klassenhöheren Gegner“, ist das Ziel des FCM.

Beim Spiel gegen die Münchner Löwen wird erstmals das neue Multifunktionsgebäude des FC Memmingen, die "e-con ArenaPark“, seine Türen öffnen. Ganz fertig ist sie allerdings noch nicht. Nach dem Match wird weiter daran gearbeitet. Bis zu 600 VIP-Gäste werden an diesem Tag ab der Sonderöffnung um 13 Uhr bis zwei Stunden nach Abpfiff dort bewirtet.

Karten für das Fußballspiel gegen den TSV 1860 München gibt es im Vorverkauf oder an der Tageskasse

Die Tageskassen öffnen am Sonntag, 9. Juli, um 13:30 Uhr. Das ist auch der Zeitpunkt für den Stadioneinlass. Es gibt keine Fantrennung. Nachdem der Gästeblock bereits belegt ist, empfiehlt der FC Memmingen den Sechzig-Anhängern der direkt angrenzende Stehblock I. Im Vorverkauf sind Stehplatz-Karten und VIP-Tagespässe online oder über die Esso-Tankstelle am Stadion sowie die Servicecenter der Allgäuer und Memminger Zeitung erhältlich. Die Preise sind im Vorverkauf günstiger. Sitzplatzkarten sind bereits vergriffen.

FC Memmingen stellt zusätzliche Parkplätze bereit

Neben dem Stadion- und BBZ-Parkplatz (ein Teil davon sind VIP-Parkplätze) stehen auch zusätzliche Parkmöglichkeiten am Hühnerberg/Rübezahlplatz sowie beim Möbelhaus Wassermann zur Verfügung. Der Fußballverein bittet aber alle Besucher aus Memmingen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die Halteverbote, Ein- und Ausfahrten in den Wohngebieten und Feuerwehranfahrtszonen gilt es einzuhalten. Fahrzeuge, die dort abgestellt werden, werden abgeschleppt.