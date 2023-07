Harry Kane wechselt zum FC Bayern! - Das würden die Münchner gerne berichten. Doch die Transferschlacht oder besser der Transfer-"Hurricane" ist voll im Gange: Jetzt hat Tottenham Harry Kane auch ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Außerdem erklärt Ex-Bayern-Torjäger Giovane Elber, was er von dem Transfer hält.

Die Transfer-Saga um Bayern-Wunschspieler Harry Kane zieht sich in die Länge. Die Tottenham Hotspur wollen ihren Kapitän angeblich mit mehr Geld zum Bleiben bewegen.

Bayerns Transferkampf um Harry Kane: Tottenham legt stark verbessertes Vertragsangebot vor

Im Kampf um den vom FC Bayern umworbenen Harry Kane haben die Tottenham Hotspur ihrem Kapitän angeblich ein stark verbessertes Vertragsangebot unterbreitet. Die Spurs sollen dem 29 Jahre alten Torjäger deutlich höhere Bezüge für den Fall einer Verlängerung seines im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags zahlen wollen, berichtete der britische "Guardian" am Mittwoch. Derzeit erhalte Kane angeblich 200 000 Pfund (234 000 Euro) pro Woche von den Londonern.

Harry Kane hat nicht die Absicht bei den Spurs zu bleiben

Der Spielführer der englischen Nationalmannschaft habe aber nicht die Absicht, während der laufenden Transferperiode einen neuen Kontrakt bei Tottenham zu unterschreiben, hieß es weiter. Ein langfristiger Verbleib Kanes bei den Spurs sei unwahrscheinlich. Entweder werde der Stürmer den Club bereits in diesem Sommer verlassen oder ablösefrei nach der kommenden Saison.

Trotz abgelehntem Angebot: Bayern München will Kane unbedingt

Kane ist dem Vernehmen nach das wichtigste Transferziel der Münchner. Ein erstes Angebot der Bayern über rund 70 Millionen Euro als Ablöse haben die Spurs angeblich abgelehnt. Auch ein zweites Angebot ist schon geplant. Tottenhams Clubchef Daniel Levy hofft laut "Guardian", dass der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglu Topstar Kane umstimmen und zum Bleiben bewegen kann. Bayern-Trainer Thomas Tuchel soll sich aber bereits mit Kane getroffen haben, wie die "Sport Bild" berichtete. Kane habe dabei seine Bereitschaft zum Wechsel bekräftigt.

Medien: Bayern planen zweites Angebot für Kane

Giovane Elber zu Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München

Das Werben des FC Bayern um Harry Kane findet Giovane Elber genau richtig. Ein Transfer des Engländers wäre ein starkes Signal, glaubt der Ex-Torjäger. Der frühere Bayern-Torjäger Giovane Elber sieht einen möglichen Transfer von Harry Kane nach München als Garant für Erfolge. "Er bringt alles mit und hat keine Schwächen. Kane ist genau das Puzzleteil, das Bayern letzte Saison gefehlt hat", sagte der Ehrenspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters dem TV-Sender Sky. Mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft könne der FC Bayern "in Europa wieder ganz oben angreifen", versicherte der 50 Jahre alte Brasilianer.

"Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil"

"Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans", sagte Elber, der von 1997 bis 2003 für die Münchner spielte. Ein Transfer des Angreifers der Tottenham Hotspur würde "weltweite Strahlkraft" haben, befand Elber.

Es sei klar, dass Tottenham Kane nur ungern gehen lassen würde, sagte Elber. "Aber er hat ja angeblich große Lust auf München und hoffentlich werden sich alle einig. Es wäre überragend", fügte der frühere Topstürmer hinzu.