Die Erfolgsgeschichte von Noma Noha Akugue beim Tennis-Turnier in Hamburg geht weiter.

Die 19-Jährige aus Reinbek siegte am Rothenbaum im Halbfinale gegen die Russin Diana Schnaider mit 6:3, 6:3 und steht bei ihrer ersten WTA-Veranstaltung am Samstag (15.00 Uhr) im Endspiel. "Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Ich bin so happy. Ich hoffe, ich kann morgen mein bestes Tennis spielen und vielleicht das Turnier gewinnen", sagte die Finalistin.

Gegnerin wird die Niederländerin Arantxa Rus, die die australische Qualifikantin Daria Saville mit 2:6, 6:3, 6:1 bezwang. Der letzte deutsche Sieg in der Hansestadt gelang Steffi Graf 1992. Zuletzt erreichte Andrea Petkovic 2021 das Hamburger Finale. "Ich habe nicht mal davon geträumt, am Rothenbaum zu gewinnen", sagte Noha Akugue. "Mein Traum war nur, bei einem WTA-Turnier weit zu kommen."

Die Weltranglisten-207. dominierte vor ihrem Heimpublikum von Beginn an das Match. Schnell nahm Akugue der 101. der Weltrangliste das Aufschlagspiel ab und ließ mit ihren Schlägen und ihrer Laufbereitschaft die Russin verzweifeln. Mit 6:3 holte sich die Tennis-Überraschung vom Rothenbaum den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang knüpfte das Talent an die tolle Form des bisherigen Turnierverlaufs an und holte sich nach 1:18 Stunden den Sieg.