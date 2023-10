Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren: Top-Scorer Jacob Lagacé fällt für mindestens zehn Wochen aus. Grund ist eine schwere Verletzung.

Der ESV Kaufbeuren muss in den nächsten Wochen auf Top-Scorer Jacob Lagacé verzichten. Grund sei eine schwere "Unterkörperverletzung", die sich der Stürmer bei einer Trainingseinheit am Mittwoch zugezogen hat, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Diese Verletzung war so schwer, dass der 33-jährige Kanadier sofort operiert werden musste. Lagacé fällt mindestens für die nächsten zehn Wochen aus.

Kreitl kündigt Suche nach Ersatz an

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl: „Der langfristige Ausfall von Jacob Lagacé wiegt natürlich sehr schwer für uns. Wir werden deshalb natürlich auch mit einem Ersatz beschäftigen und den Spielermarkt sondieren. Einen Schnellschuss zum Wochenende wird es aber nicht geben. Wir müssen schauen, ob wir einen Spieler finden der zu unserer Spielphilosophie passt und dazu auch finanzierbar ist. Jacob Lagacé wünschen wir eine gute Besserung und eine schnellstmögliche Genesung.“

ESV Kaufbeuren spielt gegen Tabellenführer

Lagacé hat in den vergangenen elf Spielen für den ESV Kaufbeuren 12 Scorer-Punkte erreicht und ist damit der Top-Scorer der Mannschaft. Aktuell liegt der ESV Kaufbeuren auf dem zweiten Platz der DEL2-Tabelle. Am Sonntag empfängt der ESV den Tabellenführer aus Kassel vor heimischem Publikum.