Eine weitere wichtige Personalie ist unter Dach und Fach. Mit Jacob Lagacé hat der Top-Scorer des ESV Kaufbeuren seinen Vertrag in der Wertachstadt um zwei weitere Jahre verlängert.

Der Kanadier kam zu Saisonbeginn aus Norwegen nach Kaufbeuren in die DEL2 und hat sich nach ein paar anfänglichen Startschwierigkeiten perfekt in den Kader der Joker eingefügt und wurde am Ende der Hauptrunde mit 17 Toren und 38 Torvorlagen aus 46 Spielen interner Top-Scorer des ESVK. Dazu überzeigte der frischgebackene Familienvater aber nicht nur durch seinen Scoringtouch, sondern auch durch unermüdlichen Einsatz und den einen oder anderen harten, aber auch fairen Check. Dazu kämpfte und spielte sich der 33 Jahre alte Kanadier auch schnell in die Herzen der Joker Fans und avancierte auch in windeseile zu einem absoluten Publikumsliebling in der energie schwaben arena.

"In der Offensive wie Defensive ein harter Arbeiter"

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: "Jacob Lagacé bringt alles mit was ein guter Mittelstürmer in der DEL2 braucht. Er kann das Spiel machen, kann Scoren und ist in der Offensive wie Defensive ein harter Arbeiter. Auch in den Specialteams hat er seine Qualitäten und ist dazu auch sehr mannschaftsdienlich. Wir sind daher sehr froh, dass er weiter in Kaufbeuren bleibt und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird."

Lagacé liebt "einmalige Energie" der Fans

Jacob Lagacé zu seinem Verbleib beim ESVK: "Ich habe hier unter anderem die Möglichkeit eine große und wichtige Rolle in unserem Teamgefüge einzunehmen. Auch haben wir eine super Ansammlung von tollen Spielern und Charakteren in unserer Mannschaft. Weiter liebe ich einfach auch diese einmalige Energie, die unsere Fans im Stadion verbreiten. Dazu fühlen sich meine Familie und ich in Kaufbeuren wirklich sehr wohl."